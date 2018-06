Lorenzo: "Cuando salimos bien, podemos tener un ritmo constante"

2/06/2018 - 15:28

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado que si salen bien este domingo desde la segunda posición en el Gran Premio de Italia pueden "tener un ritmo constante" que les permita luchar por el triunfo en Mugello, y se ha mostrado satisfecho de haber podido "demostrar esa velocidad" que le faltó en anteriores citas.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento. Tener la primera pole con Ducati hubiera sido impresionante, pero lo importante es estar en primera línea. Cuando salimos bien, podemos tener un ritmo constante; esperemos hacer una buena salida mañana", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP al término de la Q2.

Además, el balear mostró su preocupación por la goma delantera. "Me preocupa un poco el neumático delantero, porque después de unas vueltas se empieza a cerrar un poco, pero creo que muchos pilotos tienen ese problema", indicó.

"Con neumáticos con mejor rendimiento hemos podido estar entre los mejores; esa modificación del depósito me ayuda bastante a tener un ritmo más constante y a salvar energía. Me encuentro bien con la moto y pude demostrar esa velocidad que me faltaba en anteriores carreras", concluyó.