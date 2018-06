Viñales: "Podría haber rodado un poco más rápido"

2/06/2018 - 15:38

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que quizás podría haber rodado "un poco más rápido" en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, donde se ha garantizado la tercera posición en la parrilla de la carrera del domingo, y ha reconocido que no se encuentra en la moto.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Esta mañana hemos tenido muchos problemas; la dirección que habíamos tomado no era la correcta. Para el FP4 y la calificación he pecado mucho de confianza, quizás podría haber rodado un poco más rápido", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

El catalán, que tuvo que disputar la Q1, confesó que está teniendo problemas de adaptación en este inicio de curso. "Estoy contento, muy agradecido, el equipo ha hecho un buen trabajo. Es difícil, nos está costando mucho este año. No me encuentro en la moto. He podido dar una buena vuelta aquí e Mugello y disfrutarla", finalizó.