Márquez: "Tendremos que adaptarnos a las condiciones e intentar sumar puntos"

2/06/2018 - 18:42

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció la dificultad para adaptarse a las condiciones de Mugello, parrilla desde la que partirá en sexta posición después de la sesión cronometrada de este sábado, pese a lo cual tendrá que "intentar sumar puntos".

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Estoy contento por el día de hoy, incluso saliendo sextos en la carrera de mañana, porque no he podido cuadrar la mejor vuelta. De hecho, estaba haciendo un tiempo realmente rápido con el segundo juego de neumáticos, pero he cometido un error", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El líder del Mundial confía en encontrar soluciones para sacar puntos del Gran Premio de Italia. "Aquí las opciones del neumático delantero que tenemos son compuestos un poco demasiado blandos para nosotros y por eso sufrimos un poco, especialmente por la tarde, cuando la temperatura es más alta", afirmó.

"En el entrenamiento cronometrado se nos han terminado los delanteros más duros y en mi segunda salida he utilizado el compuesto medio, así que cuando he empezado a forzar, lo he sobrecalentado en tres curvas. Tenía que ser muy suave. Veremos qué condiciones tenemos mañana, pero en cualquier caso, tendremos que adaptarnos a ellas de la mejor forma posible e intentar sumar puntos", finalizó.