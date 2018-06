Pedrosa: "Lo hemos tenido muy difícil, sufriendo constantemente por falta de agarre"

2/06/2018 - 18:43

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha admitido este sábado que su escudería está teniendo "un fin de semana muy difícil" de cara al Gran Premio de Italia, sexta prueba del Campeonato del Mundo en MotoGP, "sufriendo constantemente por falta de agarre" sobre el circuito de Mugello.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

"Hasta el momento hemos tenido un fin de semana muy difícil en Mugello, sufriendo constantemente por falta de agarre. En ningún momento he podido ir rápido en pista", comentó el piloto español tras la doble sesión oficial de clasificación, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Además, después de la caída en el FP4 no he podido utilizar esa moto en la Q1 y la segunda, tenía una puesta a punto distinta. No teníamos tiempo de modificarla y no he conseguido hacer una buena vuelta. Lo único que nos queda ahora es seguir concentrados en la carrera y hacerlo lo mejor posible", dijo Pedrosa finalmente.