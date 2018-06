Canet: "He fallado en la salida"

3/06/2018 - 12:34

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que ha "fallado en la salida" y que eso le ha impedido escaparse con el trío de cabeza en el carrera de este domingo en el Gran Premio de Italia, donde finalmente terminó undécimo.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"La carrera ha sido muy complicada porque no podía adelantar a nadie en la recta. Lo cierto es que he fallado en la salida. Si no hubiera perdido tanto en ella, estoy seguro de que podía haberme escapado con los tres pilotos en cabeza de carrera", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido un error mío que ha condicionado el resto de la carrera porque quería recuperar terreno y lo volvía a perder cuando salíamos a la recta. Eso me impedía aprovechar ese 'algo más' que pudiera tener, ya que los pilotos con menos peso tienen mejor aceleración. Ahora sólo pienso en seguir trabajando para hacerlo lo mejor posible en las próximas carreras", continuó.

Por su parte, su compañero de equipo, Alonso López, afirmó que la carrera, en la que acabó decimoctavo, fue "muy difícil desde el principio". "En el momento en que perdías tres décimas en una recta, te pasaban tres o cuatro pilotos y te quedabas un poco descolgado, así que había que estar alerta para salir pegado a los demás en la recta de meta", subrayó.

"Me he sentido más cómodo a medida que los neumáticos se iban degradando. Eso me ha ayudado a alcanzar a otros pilotos y seguir aprendiendo. No puedes perder ni una décima en un circuito como éste, pero me ha gustado mucho y estoy deseando volver el año que viene con mayor experiencia", finalizó.