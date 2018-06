Mir: "No me quiero poner una presión extra"

3/06/2018 - 13:43

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado, tras su tercer puesto en el Gran Premio de Italia, que no quiere ponerse "presión extra" sobre sus opciones en el campeonato, ya que "sin presión" ha logrado establecerse entre los "pilotos 'top'".

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Hemos quedado delante del líder del Mundial. No me quiero poner una presión extra; sin presión, he llegado hasta aquí, estoy en el podio. Mi objetivo es luchar con los pilotos de delante todas las carreras. Si esto es así, igual sí", señaló a Movistar MotoGP sobre sus posibilidades de luchar por el campeonato.

Además, el balear destacó la mejora del equipo. "Es Austin ya enseñamos un poco las cartas, en Jerez no fue tan bien y en Le Mans estuvimos entre los cinco primeros y aquí más cerca. Estamos ya con los pilotos 'top'. Llegar no es fácil, pero mantenerse es todavía más complicado", subrayó.

Por otro parte, el vigente campeón del mundo de Moto3 analizó la dura prueba en Mugello. "Ha sido la más dura de mi carrera, con el calor que hacía tienes que ir al cien por cien todas las vueltas, si guardas algo pierdes bastante. Estoy contento por cómo hemos trabajado toda la temporada, porque hemos ido de menos a más y ahora hemos luchado por ganar", indicó.

"Estoy muy contento, pero es una pena que a mitad de carrera no haya tenido tan buenas sensaciones y me haya distanciado un poco, aunque luego las he recuperado. A ver si podemos trabajar un poco esta mitad de carrera que nos ha faltado aquí para que en Barcelona podamos estar más cerca", añadió.

Por último, Mir dedicó el podio a Luis Salom, fallecido hace hoy dos años en los entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya. "Esta vez lo he dado todo, estoy contentísimo. Quiero dedicar esto a Luis -Salom-, que hace dos años que no está con nosotros y que se le recuerda. Este podio, aunque sepa a poco, es para él", concluyó.