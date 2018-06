Pedrosa: "Empezaba muy atrás en la parrilla y eso aumenta los riesgos"

3/06/2018 - 18:43

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha afirmado que "empezaba muy atrás en la parrilla" del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Campeonato del Mundo, y que "a menudo eso aumenta los riesgos" en una exigente categoría de MotoGP, cuya carrera de este domingo se ha adjudicado su compatriota Jorge Lorenzo (Ducati).

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un fin de semana muy difícil, aquí hemos tenido muchos problemas para encontrar buenas sensaciones. No ha sido hasta el 'warm up' de esta mañana que hemos encontrado una puesta a punto que me ha dado más confianza. Desafortunadamente, empezaba muy atrás en la parrilla y a menudo eso aumenta los riesgos", admitió Pedrosa, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Estaba intentando recuperar terreno en la salida y he adelantado a algunos pilotos, pero me he encontrado en paralelo con 'Taka' [Nakagami] cuando he tocado ligeramente el neumático trasero de Bautista y me he caído, derribando a Takaaki. Lo siento mucho", reconoció el piloto español de Repsol Honda.

Pedrosa siguió destacando sus situaciones adversas sobre el circuito de Mugello. "También es una pena que no tuviera la oportunidad de ver cómo funcionaban los cambios que hemos hecho en la configuración, ni cuántas posiciones podía recuperar en carrera, pero intentaremos mejorar en el próximo Gran Premio", dijo finalmente.