Casimiro: "Hay dos partidos, con Tavares en pista o sin Tavares"

Madrid, 3 jun (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Herbalife Gran Canaria, señaló a Edy Tavares como el factor clave del primer encuentro de semifinales ante el Real Madrid y también la "falta de gasolina" de su equipo por el poco tiempo entre partido y partido.

"Empezamos dominando el primer cuarto, estando muy bien en el rebote, con mucho ritmo. En el segundo cuarto cuando el Madrid endurece la defensa, dejamos de dominar el rebote y de ahí los 10 puntos de desventaja al descanso", explicó Casimiro.

"En la segunda parte nos mantuvimos y no tuvimos tantas pérdidas, pero está claro que hubo dos partidos, uno con Tavares en el campo y otro sin él en pista", dijo.

Respecto a la "gasolina" de su equipo, reconoció que fue "perdiendo energía" porque jugó "con menos de 48 de descanso".

"Confiaba en que con el subidón que teníamos podíamos aguantar más, pero conforme pasaban los minutos nos hemos ido quedando atrás", apuntó

A la pregunta de si ya tenían la temporada 'hecha' con la clasificación para la Eurolilga de la próxima temporada, el técnico fue rotundo.

"Estar aquí es motivación suficiente. No queremos esa sensación de temporada cumplida. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo para recuperar y salir de aquí con el 1-1 sería ideal. El Madrid comenzó perdiendo en Panathinaikos de muchos puntos. No me quiero comparar con el Madrid, pero para nada ha acabado la temporada", concluyó Luis Casimiro.