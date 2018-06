Laso: "Si nos clasificamos me gustaría jugar la final lo antes posible"

Madrid, 6 jun (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, mostró su lógico deseo de clasificarse para la final "lo antes posible" y de que ésta comenzase casi de inmediato "porque el equipo está ya metido en dinámica".

"No sé lo que pasará ni en nuestra eliminatoria ni en la otra, pero mi escenario ideal sería ganar en el tercer partido e independientemente de lo que pase en la otra me gustaría jugar lo más pronto posible, porque el equipo ya está metido en la dinámica de jugar día si y día no", explicó Pablo Laso.

El Herbalife está presentando una dura batalla en semifinales.

"Los equipos que llegan a semifinales son los mejores de la competición, y el Granca lo ha demostrado derrotando al Valencia sin ventaja de campo. Nos están planteando una gran semifinal. Son un equipo con mucha rotación, muy atlético, que juegan muy bien al baloncesto, con buenos tiradores, con gente de bloqueo y continuación y nos están obligando a sacar nuestro mejor baloncesto", dijo el técnico.

"Ahora mismo tengo la sensación de que llevamos un 2-0 justo por nuestro trabajo y la certeza de que Gran Canaria no nos va a regalar nada", añadió.

El Real Madrid tras ganar la Euroliga sigue teniendo hambre de títulos, hambre de Liga.

"Todos los jugadores están más o menos bien físicamente, aunque algunos tienen cosillas o se están recuperando de pasadas lesiones. Quedan veinte días como mucho de competición y todos están dando un paso adelante", indicó.

El 2-0 parece claro, pero al Madrid le ha costado ganar y lo ha hecho al final, no ha dominado desde el inicio.

"En el primer partido nos dominaron en el rebote y en campo abierto. Este martes tuvimos los dos equipos un gran porcentaje en los lanzamientos en la primera parte y vimos la necesidad de apretar en defensa en la segunda para cambiar el rumbo del partido. Nos gustaría coger una ventaja importante desde el principio, pero lo fundamental es ganar al final", subrayó Laso.

El entrenador también habló de Felipe Reyes que igualó el récord de partidos en la ACB y que lo superará en Las Palmas este jueves si juega.

"Poco puedo añadir sobre Felipe Reyes. Siempre es positivo para el equipo, juegue bien o mal. Cuando vas cumpliendo años igual saltas menos, pero lo que pierdes por ahí lo ganas en experiencia, en colocación, en saber estar. Siempre aporta al equipo juegue un minuto o cuarenta", declaró.

Respecto al roce entre Luka Doncic y Pablo Aguilar y su posible traslado al tercer partido, el técnico resto importancia.

"Es normal que haya roces en partidos importantes porque la gente está caliente. En Gran Canaria la afición aprieta mucho, pero lo que ocurre en un partido se termina cuando se acaba el tiempo y no tiene por qué trasladarse a otro partido", finalizó Pablo Laso.