El argentino Néstor García confirma que deja el Fuenlabrada por temas económicos

Madrid, 6 jun (EFE).- El entrenador argentino Néstor García, que dirigió esta temporada al Montakit Fuenlabrada en la Liga Endesa española, explicó este miércoles que su decisión de salir del conjunto madrileño es por motivos económicos, porque lo que le puede ofrecer en el club no se ajusta a las necesidades de su familia.

"No ha sido para mí fácil, para nada. El club desde hace meses me ha querido renovar, pero yo tengo un compromiso familiar con mis hijos, estoy comprometido con mi hijo mayor que ha sido aceptado en una universidad de Estados Unidos, y yo respondo económicamente a mi familia", explicó García en una entrevista al programa 'El Partido de la Una' de la emisora Onda Madrid.

El preparador de Bahía Blanca (Argentina), que esta temporada logró el mejor arranque histórico del club, con cinco victorias seguidas, lo clasificó por primera vez como cabeza de serie a la Copa del Rey y se quedó a un puesto de entrar en los 'playoff', confirmó que el motivo de su salida es exclusivamente económico.

"No tenía la tranquilidad de poder cumplir con mi familia y es por eso. Es un tema económico, nada más, no hay ningún otro aspecto. Me he sentido muy bien en el club", añadió.

Para García es "una situación complicada emocionalmente" ya que tiene "una relación muy especial" con el Fuenlabrada, aunque el preparador dejó abierta una opción de volver al club.