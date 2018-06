Gómez Noya: "No esperaba bajar de las 8 horas en mi debut"

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El triatleta español Javier Gómez Noya, segundo este domingo en Cairns (Australia) en su primer Ironman, aseguró que no esperaba bajar de las ocho horas, como hizo con un tiempo de 7h56:38 que le convierte en el mejor debutante de la historia.

"Ha sido durísimo pero estoy muy contento con mi resultado ya que no pensaba que iba a bajar de 8 horas en mi debut", comentó el triatleta gallego, que sólo cedió ante el neozelandés Braden Currie, ganador con 7h54:58, nuevo récord de la prueba australiana.

"He ido muy bien en la natación y el ciclismo, siempre cerca de la cabeza", explicó Gómez Noya. "Corriendo empecé muy fuerte hasta llegar a coger el liderato pero a partir del kilómetros 30 he sufrido mucho y no he podido seguir el ritmo de Currie".

Gómez Noya felicitó al ganador: "Ha hecho un carrerón y no cabe sino felicitarle. Y también al resto de participantes, yo por fin soy "finisher" en Ironman y de ahí mi admiración a todos los que lo consiguen. Lo importante para mí es haber conocido estas sensaciones, aprender de la experiencia y así poder mejorar de cara a Hawaii".

Gómez Noya, de 35 años, el único quíntuple campeón mundial de triatlón olímpico, ha aparcado esta temporada la distancia clásica para volcarse en su primer Ironman, con miras a disputar el Mundial de Hawai, en octubre próximo.

El programa del ironman de Cairns empezaba con 3.8 km a nado en Palm Cove, al norte de la ciudad; 180 km de ciclismo por la costa hasta el enclave turístico de Port Douglas, que se visitaba dos veces con un ascenso en medio; y un maratón a pie (42.195 metros) con tres vueltas a un circuito urbano.