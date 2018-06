El 'MAPFRE' lidera la salida de la etapa 10 de la Volvo Ocean Race

10/06/2018 - 20:09

El barco español 'MAPFRE' lidera la salida de la décima etapa de la Volvo Ocean Race, un sprint de 1.300 millas náuticas entre Cardiff (Gales) y Gotemburgo (Suecia), mandando de inicio en su intento de recuperar la primera posición de la clasificación general en la que es segundo a punto del 'Dongfeng Race Team'.

La penúltima etapa de la vuelta al mundo a vela con escalas comenzó en Cardiff este mismo domingo con un inicio lento debido a la falta de viento, lo que obligó a la organización a retrasar la regata varios minutos para facilitar su salida con la marea. Aun así, el 'MAPFRE' se colocó en la cabeza del grupo desde las primeras millas por delante de 'Team Brunel', 'Vestas 11th Hour Racing', 'AkzoNobel' y 'Dongfeng Race Team'.

Además, el equipo Sun Hung Kai Scallywag fue sancionado en la salida por no respetar la distancia mínima con la embarcación 'Turn the Tide on Plastic', lo que le hizo salir con una notable desventaja y permitir la escapada de los otros equipos.

El 'Dongfeng Race Team' de Charles Caudrelier es el líder en la tabla general con un punto de ventaja sobre el 'MAPFRE' de Xabi Fernández y tres sobre el 'Team Brunel' de Bouwe Bekking. Sin embargo, el barco francés sacrificó algo de distancia en la carrera para tratar de encontrar un viento claro que le hiciese ganar velocidad y tratar de remontar la distancia del 'MAPFRE'.

"Vamos a tener un inicio muy complicado en el canal de Bristol. Pero el equipo tiene confianza y solo tenemos que navegar lo mejor que podamos. Confiamos en la tripulación y el barco es rápido. Afortunadamente salimos bien e hicimos una buena carrera regata In-Port", aseguró el patrón de MAPFRE en la llegada al puerto de Bristol.

Por su parte, Charles Caudrelier aseguró estar contento con su posición. "Estamos contentos con nuestra posición y entusiasmados con la próxima etapa", señaló. A pesar de los vientos livianos durante la salida del domingo, se espera que el ritmo aumente y la llegada de los barcos a Gotemburgo sea entre el jueves por la noche y el viernes.