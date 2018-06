Laso: "Los triples y la defensa es lo que destaca en el Baskonia"

Madrid, 11 jun (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó "el poder ofensivo del Baskonia desde la línea de tres puntos" y, "sobre todo, que ha sido muy sólido en defensa durante toda la temporada", como los mejores aspectos del rival de cara a al playoff final por el título.

"El Baskonia es un equipo con muy buenos tiradores, Beaubois, Janning, Vildoza, Timma, Voigtmann generan mucho en la línea de tres puntos y podíamos considerarles casi especialistas. Otro aspecto es que defensivamente tiene muy claro lo que quiere hacer y que ha sido muy sólido en ese aspecto durante toda la temporada", dijo Laso del Baskonia.

"A partir de ahí han podido desarrollar el resto de sus puntos fuertes, el bloqueo y continuación, Granger es muy creativo, puede meter muchas canastas de bloqueo y continuación, Vildoza es un jugador que se sale un poco del guión, Janning y Beaubois tienen juego con bote, con bloqueo y continuación", añadió.

También habló el técnico de los puntos fuertes de su equipo.

"Es difícil decir algo tan completo con el aspecto defensivo del Baskonia, nosotros por las circunstancias hemos tenido que irnos adaptando a diversas situaciones, casi todas por las lesiones. Eso es algo bueno y el equipo ha sabido reinventarse en situaciones adversas. Y luego, esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, somos un equipo que ofensivamente tenemos muchas armas", comentó.

El Madrid llega invicto a la final.

"Al hecho de llegar invicto no le doy tanta importancia. Los cinco partidos que hemos jugado de playoff han sido muy competidos, las diferencias en el marcador no han sido amplias y los dos equipos canarios han competido muy bien. Al equipo le veo bien y hemos sido capaces de cambiar el chip después de la Euroliga. Haber gando 2-0 y 3-0 no lo veo determinante", destacó.

En la séptima temporada de Laso el Real Madrid llega a su séptima final de Liga.

"Lo más importante es que el equipo lleva siete años compitiendo muy bien y eso es mérito de todos los jugadores que he tenido, del club, de los fisios, de los ayudantes, es un compendio de todo. No es cosa de Pablo Laso o de una sola cosa", respondió.

Pedro Martínez, entrenador del Baskonia, volverá a ser protagonista en la final, como el año pasado.

"Pedro es un gran entrenador, pero esta final no tiene nada que ver con la del año pasado, por no ser no es ni el mismo club. No es un Pedro Martínez contra Pablo Laso", aseguró el técnico.

La última Liga del Baskonia la ganó contra el Barcelona que se proclamó campeón de Europa en 2010.

"Ni lo sabía, no me preocupa. Plantarte en la final con solo cuatro partidos perdidos habla muy bien de la trayectoria del equipo. Pero con todos esos buenos números, la única ventaja que tenemos a día de hoy es jugar el quinto partido en casa, si es que hay que jugarlo", indicó Laso.

Sobre la motivación de sus jugadores, apuntó que era fácil.

"Todos los jugadores saben que es una final. No hay que recordárselo. Siempre incidimos en cosas tácticas, seguro, pero llevamos una temporada larga y con muchas dificultades", recordó.

Del último partido entre Barcelona y Baskonia, al entrenador se le preguntó si había sacado alguna conclusión.

"Vi el último minuto y medio y no todo el partido. Lo que ocurrió es algo que puede pasar en baloncesto. El Real Madrid ganó una Liga en menos tiempo. El Baskonia dominaba el partido y el Barcelona, con un gran esfuerzo, como ha jugado todos los playoffs consigue darle la vuelta. El Baskonia cae en errores que lo fácil es pensar que son errores suyos y también son aciertos del Barça y se iguala y van a la prórroga, donde se invierten los términos. El Baskonia al asegurar los dos partidos de casa consiguió tranquilidad", afirmó.

El Madrid llegará con algo más de descanso al primer partido.

"Es un arma de doble filo. El descanso viene bien, pero mucho no tanto. En los dos últimos meses estamos jugando partidos uno cada tres días. Tenemos un ritmo competitivo que si paras mucho puede venirte mal. El Gran Canaria seguro que vino cansado a las semifinales pero también con mucho ritmo", finalizó Pablo Laso.