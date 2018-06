Causeur: "Nos merecemos este título"

Madrid, 11 jun (EFE).- Fabien Causeur, escolta francés del Real Madrid, afirmó que el "Real Madrid se merece este título de Liga" porque ha hecho "una temporada increíble perdiendo sólo cuatro partidos".

"Hemos hecho una temporada increíble perdiendo sólo cuatro partidos, pero eso hay que rematarlo ahora. Nos merecemos este título", dijo Fabien Causeur.

Para el escolta, será un duelo especial porque jugó durante cuatro temporadas en el Baskonia.

"Es un partido muy especial contra mi exequipo de España, pero pueden más las muchas ganas de jugar esta primera final con el Real Madri. En Baskonia estuve cuatro años increíbles, pero de eso hace dos años y ya es una historia cerrada. Ahora es otra etapa buscando un título más con el Real Madrid", aseguró.

Al jugador se le pidió que explicara el 'carácter Baskonia' y la 'mística del Real Madrid'.

"El carácter Baskonia viene con la afición que transmite sus ánimos y que el 'Chapu' Nocioni fomentaba desde dentro; el Madrid es la cultura de ganar, lo notas en cada partido en el que no sólo tienes que ganar, sino hacerlo muy bien. Eso me lo han enseñado mis compañeros como Felipe (Reyes) o Sergi (Llull)", apuntó.

También se le recordó al escolta francés la final de 2005 en la que el Madrid ganó en Vitoria, al entonces TAU, con un triple final de Alberto Herreros.

"Lo he visto en You tube. No me hablaron de esto. Estaba curioseando un poco y lo vi el año pasado y meten siete puntos o así en los últimos cuarenta segundos con un triple final de Alberto Herreros. Increíble. Seguro que en Vitoria se siguen acortando de este tiro final", señaló.

En Belgrado, Causeur afirmó que era el jugador que más quería el título de la Euroliga y ahora tiene a tiro el de la Liga.

"Todavía queda tiempo para que comience el primer partido y la adrenalina subirá poco a poco. Estoy tranquilo preparando bien el partido. Conocemos bien al rival. Las ganas siempre las tengo. Cuando fiché por el Real Madrid, pensé que cada día tenía que jugar con ganas e ilusión, porque para mi es el mejor sitio en el que puedo estar", resaltó.

Sobre si se alegraba por el rival, el jugador fue claro.

"Me alegro por el Baskonia, porque me dieron mucho en esos cuatro años, pero sea el rival que sea nuestra intención es ganarles y conseguir el título", apostilló.

En el equipo de Vitoria hay muchos y buenos anotadores exteriores.

"Espero que no tengan tanto acierto como de costumbre y, sobre todo, tenemos capacidad defensiva para frenarles", finalizó Fabien Causeur.