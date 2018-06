Àlex Márquez: "Llegamos a Montmeló con un sabor agridulce"

12/06/2018 - 14:33

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) acude con un "sabor agridulce" al Gran Premio de Catalunya tras el podio de Le Mans y el quinto puesto en Mugello, resultado este último que esperar en una cita "en casa" que es "especial" para el de Cervera.

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

"Esta será de nuevo una carrera de casa, llegamos aquí después de un podio en Le Mans y un quinto puesto en Mugello, lo que nos deja un sabor agridulce, especialmente en Mugello, ya que durante el fin de semana no conseguimos ser lo competitivos que hubiéramos deseado", lamentó en declaraciones facilitadas este martes por el equipo.

Márquez, que está cuarto en el Mundial a 33 puntos del líder Francesco Bagnaia, espera hacerlo bien en Montmeló. "Ya hicimos un test en Montmeló que fue bastante bien, por lo que estoy deseando comenzar a rodar el próximo fin de semana y ser competitivos desde el principio. Correr ante del público 'de casa' siempre es especial", se sinceró.

Su compañero, el también español Joan Mir, aseguró llegar a Barcelona con "más ganas de seguir luchando" con los pilotos más rápidos. "El Circuit tiene un trazado que me gusta y que se me ha dado bien en el pasado. Allí también hemos realizado un test con la Moto2 y me he sentido cómodo", aportó.

"Hemos rodado sobre el nuevo asfalto y también me ha gustado. Además, este apartado será nuevo para todos. Veremos cómo va, aunque espero que sea muy bien. El reasfaltado ha eliminado los baches de la pista, algo casi difícil de creer porque siempre ha sido un circuito muy bacheado. Seguramente, los tiempos serán más rápidos y cambiarán las referencias", comentó el balear.