Los campeones de Europa confían en la versión de su juego 2.0

Madrid, 14 jun (EFE).- El Real Madrid afronta este viernes el segundo encuentro del 'playoff' final de la Liga Endesa con el convencimiento de que no hicieron su "mejor partido" y de que el traspiés del 0-1, con ser grave, no tiene por qué ser fundamental si el equipo renueva su juego con la versión 2.0.

Tanto Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, como sus jugadores no hacen mucho caso de los precedentes adversos de estas situaciones. En los diez casos que se han producido hasta la fecha, en nueve de ellos se llevó el título el equipo que consiguió el 0-1.

El técnico madridista, como siempre, prefiere dar un paso detrás del otro y poner el foco en el segundo enfrentamiento (viernes, 22.15 horas).

Un concierto de David Bisbal el jueves y otro de Joaquín Sabina el sábado, además del debut de España contra Portugal en el Mundial de fútbol el viernes a las 20.00 horas llevaron a este inicio de partido tan inusual.

"Hemos ido un poco a tirones durante el partido y nos ha costado mucho entender algunos momentos en los que estábamos bien en ataque y no en defensa. Nos costó mantener la solidez", analizó Laso al término del primer partido.

"Es una putada perder en casa. Ellos han jugado mejor al final y ya está. Esto es baloncesto y es una serie que no ha hecho más que comenzar", añadió.

El Real Madrid eligió el peor momento para perder su segundo partido en casa, en Liga Endesa, en toda la temporada y ahora deberá recomponerse en 48 horas.

Sin hacer un mal partido en líneas generales, el equipo de Laso no tuvo buenos porcentajes en los lanzamientos, no apretó en defensa de forma homogénea y no encontró ese ritmo diabólico que, en los momentos claves, le ha dado muchas victorias. También fallaron en los instantes finales, cuando normalmente el equipo sabe resolver con solvencia este tipo de situaciones.

El Kirolbet Baskonia supo mantener un tono medio muy elevado, demostrando que su nivel defensivo es de los mejores de Europa y que su profundidad de banquillo le permite no bajar la intensidad en ningún momento.

Además, ganó la batalla bajo los aros y se quitó, desde el primer minuto, la piel de cordero para enseñar las garras de lobo.

El Madrid quiere volver al parqué y poner en liza los retoques de su juego en la versión 2.0 para intentar igualar la eliminatoria. Luego en el Buesa Arena tendrán que ganar un partido al menos, pero eso es otra historia.