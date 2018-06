El 'Brunel' rebasa al 'MAPFRE' a escasas horas de finalizar la décima etapa

14/06/2018 - 16:53

El 'Team Brunel' ha cogido una ligera ventaja en la décima etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela, con menos de una milla de renta respecto al 'MAPFRE', que ahora ocupa la segunda posición a menos de 150 millas de llegar a la meta en Gotemburgo.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

En las últimas 12 horas de regata el 'Brunel' ha navegado extremadamente rápido en desafiantes condiciones para toda la flota. "Ha sido una noche con mucho viento, todavía lo es ahora con rachas de más de 40 nudos y olas muy grandes también", describe Antonio 'Ñeti' Cuervas-Mons, proa del 'MAPFRE'.

"'Brunel' ha encontrado una forma de navegar que le está permitiendo ganar sobre toda la flota, de hecho está navegando más rápido que nosotros, hemos podido estirar algo de ventaja con Donfeng y el resto de barcos pero no es fácil, no sé qué va a pasar o qué no va a pasar con Brunel, nosotros empujamos y ojalá que cuando el viento role un poco más y tengamos un ángulo más abierto podamos aguantar mejor con ellos", añade el cántabro.

Condiciones extremas, frío y mucha agua barriendo la cubierta está siendo la tónica general de la recta final rumbo a Gotemburgo, y todo apunta a que será una vez más un final de infarto. El 'MAPFRE' batalla mano a mano con 'Brunel', aunque los de Xabi Fernández ya han dejado claro que pelearán por la victoria hasta el último metro de la llegada, prevista en torno 22:30 horas de este jueves.

Si las posiciones actuales de la flota fuesen las finales, 'Brunel' confirmase su victoria en la etapa y 'MAPFRE' fuese segundo, ambos estarían empatados a puntos, por lo que los de Xabi Fernández recuperarían el liderato de la Volvo Ocean Race, ya que es la general de las 'In-Port' la que rompe el empate y ésta está en poder del 'MAPFRE'.

--CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ETAPA 10.

1. Team Brunel (NED, Bouwe Bekking) a 168,1 millas de la llegada.

2. MAPFRE (ESP, Xabi Fernández) a 0,8 millas.

3. Team AkzoNobel (NED, Simeon Tienpont) 4,7 millas.

4. Dongfeng Race Team (CHN, Charles Caudrelier)6,5 millas.

5. Turn The Tide on Plastic (Naciones Unidas, Dee Caffari) 6,9 millas.

6. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN, Charlie Enright) 10,2 millas.

7. Team Sun Hung Kai Scallywag (HKG, David Witt) 41,9 millas.