Pedrosa: "Tengo varias opciones y necesito más tiempo para elegir bien"

14/06/2018 - 17:19

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) no ha desvelado este jueves su futuro como estaba previsto, tras saberse que no renovaba con el equipo HRC y que Jorge Lorenzo será su relevo en 2019, y ha señalado que tienes "varias opciones" que son buenas y que necesita más tiempo para elegir bien.

MONTMELÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

"No están las cosas claras y necesito más tiempo para elegir bien. Hay varias opciones, son buenas, y antes de tomar una decisión precipitada es mejor tomarlo con calma", aseguró a los medios en una nutrida comparecencia en el 'Hospitality' de HRC en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Pedrosa lamentó no haber podido cumplir con su intención de desvelar su futuro en Montmeló, y ha adelantado que ya no dirá nada hasta pasado el Gran Premio de Catalunya. "Dije que diría algo aquí, esperaba poder decirlo pero no es el caso. Me sabe mal, porque estáis todos aquí, pero no hay nada seguro todavía", añadió.

En este sentido, sin poder decir nada, reiteró que precisa de tiempo para valorar todas esas opciones que tiene, sin asegurar tampoco que vaya a seguir en activo. "No quiero tener prisa y tomar una mala decisión. No puedo hablar de las opciones, ni decir si lo que dices sobre la retirada o no es posible o no. Todavía estoy valorando las opciones que tengo", arremetió.

Sí desveló que ya tenía más o menos claro hace dos años que no seguiría con el Repsol Honda a finales de este Mundial. "Hace unos dos años ya comenté a Honda que más o menos pasaría esto. Es cosa mía, necesito encontrar cosas nuevas. Es un buen momento para empezar a ver qué puedo hacer próximamente", aportó.

Espera, de cara a la carrera, que no le afecte el no haber podido cerrar su futuro todavía. "Me hubiera gustado poder tenerlo más claro y correr más tranquilo, espero gestionarlo mejor que en Mugello y correr bien en casa. Pasado el Gran Premio espero poder tener algo más de información", aportó tras reconocer que en el GP de Italia le pesó el tema.

Por otro lado, comentó que es fácil y a la vez complicado ser compañero de equipo del vigente campeón del mundo, Marc Márquez. "Hay momentos que es muy fácil ser compañero de Márquez, como cuando hay un evento porque mueve el ambiente. Pero es más difícil cuando tienes que competir con él porque es muy bueno, lleva la moto al límite", aportó distendido.