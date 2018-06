Dani Pedrosa no adelanta nada sobre su futuro

Montmeló (Barcelona), 14 jun (EFE).- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que había convocado una conferencia de prensa esta tarde como anticipo del Gran Premio de Cataluña en la que se esperaba que anunciara su futuro, afirmó que necesita más tiempo para tomar una decisión.

"La verdad es que me hubiera gustado poder decir algo aquí. Esa era mi intención y supongo que por eso la expectación tan alta que he visto, más que tras ganar una carrera, pero desafortunadamente no están las cosas tan claras y necesito más tiempo para tomar la decisión correcta", reconoció Pedrosa, quien desde Mugello sabe que no continuará como piloto del equipo Repsol Honda, en el que estará el próximo año Jorge Lorenzo.

"Las cosas no están lo suficientemente claras como para tomar una decisión, me hubiera gustado que fuese así para poder estar con la mente más despejada ya que en Mugello fue difícil, no sólo por lo que se refiere a las cuestiones técnicas, sino también en este sentido, y la verdad es que espero gestionarlo mejor que entonces por ser el gran premio de casa", explicó Pedrosa.

"Me sabe mal tanto lío para tan poca chicha, pero hoy están así las cosas y en próximos días, tras el Gran Premio, espero que pueda tener un poco más de información", dijo el piloto de Repsol Honda.

Pedrosa no quiso explicar cuáles son sus opciones de futuro y recalcó que lo podrá decir más adelante: "En este momento lo que me pide el cuerpo es tomar una buena decisión, es para mi futuro y debe ser algo que me entusiasme".

El piloto de Repsol Honda reconoció que ya hace dos años se planteó la posibilidad de un cambio de marca y/o equipo pues eran "muchos años juntos y siempre está bien ver las cosas con cierta perspectiva, pero hace dos años las cosas no estaban tan claras como ahora".

Dani Pedrosa comentó sobre su sustituto en el equipo Repsol Honda que hay que esperar, para aseguró que "Lorenzo es un gran piloto, un superpiloto".

Pedrosa también dedicó palabras de ánimo a la familia del joven piloto fallecido en este mismo escenario de Montmeló, Andreas Pérez, el pasado fin de semana durante la disputa del 'FIM CEV Repsol' y que este jueves fue enterrado en el cementerio de Montjuic.

"No he visto ni sé muy bien cómo fue el accidente, pero al final los hechos son los hechos, con 14 años hay pocas palabras que decir, no me puedo imaginar a la familia y como no sé, no puedo opinar, pero es muy desafortunado, nadie tiene el poder para cambiar eso y aunque pongamos nuestra experiencia, se nos siguen escapando cosas en un deporte que tiene este riesgo y es tan expuesto. No podemos más que dar apoyo a su familia", lamentó Pedrosa.