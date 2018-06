Marc Márquez: "Será difícil batir a Lorenzo pero estoy contento de tenerle en el equipo"

14/06/2018 - 19:59

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este jueves que está contento de tener como compañero de equipo en 2019 y 2020 a Jorge Lorenzo, ahora en Ducati, pese a que pueda ser "difícil" batir al mallorquín, mientras que de cara al GP de Catalunya de este fin de semana ha señalado que confía en estar mejor que en Mugello.

MONTMELÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

"Será un gran cambio en Honda, otro compañero y otro estilo de pilotaje. Han decidido cambiar y será un duro compañero. Seguro que trataremos de aprender cosas de él, es completamente diferente a Dani. Será difícil batirle pero estoy contento de tenerle en el equipo", comentó en rueda de prensa sobre Lorenzo.

Márquez, no obstante, irá por su camino propio y sin tener en cuenta la evolución que pueda tener Lorenzo al otro lado del box de Repsol Honda. "Confío en mi estilo. Honda espera que Lorenzo se adapta antes que no en Ducati, a mí me da igual. Quieren un piloto rápido que ha conseguido victorias con otras motos, puede aportar a la marca como equipo", se sinceró.

"Cuando llega otro piloto al box, no puedes comparar. Soy agresivo, Lorenzo es fino. Será interesante ver cómo funciona la Honda con otro estilo. Sé cuál es mi camino, tendrá un compañero muy fuerte y lo mejor para Honda es tener a un compañero fuerte para llegar al objetivo de ganar el Mundial", aportó en este sentido.

Sí tiene claro que él no quiere dejar HRC, con quien tiene contrato hasta 2020. "Cuando cambias a otra fábrica es porque necesitas otras motivaciones, pero no las necesito ahora. Estoy muy contento en Honda, me respetan y lo noto. Más allá del salario o las posiciones en carrera, si te sientes apreciado y valorado es la clave", aseguró.

Sobre Mugello, con una caída que no le impidió acabar la carrera pero sí le dejó fuera de los puntos, lo recuerda como un fin de semana difícil. "Sufrimos bastante con el neumático. Pero aquí en los test de hace dos semanas estuve bien, me noté constante, he acabado en el podio varias veces y he ganado aquí y espero con ganas la carrera de casa", señaló.

Por otro lado, preguntado sobre su prueba con un Toro Rosso de Fórmula 1, dejó clara que su intención es seguir en MotoGP. "Cuando era un niño opté por las dos ruedas y fue buena decisión. Correr con el Toro Rosso fue bonito, pero una cosa es un test, en el Red Bull Ring y sólo, y otra cosa es verme a mí en la Fórmula 1 en Mónaco, sería peligroso. Prefiero seguir en las dos ruedas", aseguró.