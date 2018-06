Lorenzo, sobre Honda: "Mi futuro promete brillante y estoy muy contento"

14/06/2018 - 20:02

"Somos dos grandes campeones, con Marc Márquez haremos un equipo muy fuerte"

MONTMELÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha asegurado este jueves de cara al próximo Mundial 2019, en el que cambiará la Ducati por la Honda, que hará un "equipo muy fuerte" al lado del vigente campeón Marc Márquez con un futuro "brillante" y, por otro lado, ha desvelado que le sorprendió que la fábrica italiana pensara en prescindir de sus servicios.

"Mi meta era estar en Ducati y es lo que hice, pero en Le Mans me di cuenta de que quizá Ducati quería cambiarme, poner otro piloto, y empezamos a buscar otro camino para mi futuro, que se promete brillante y estoy muy contento", aseguró a los medios sobre su fichaje por el Repsol Honda.

Además celebró tener una relación "cordial" con Márquez. "Tenemos mucho respeto el uno por el otro, somos dos grandes campeones y formaremos un equipo muy fuerte. Intentaremos mejorar la moto al máximo y ganar carreras", comentó tras la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.

Pero reiteró que al principio no se esperaba que en Ducati no le quisieran. "Estaba sorprendido de que me quisiesen cambiar por Miller o Petrucci, viendo los números de los tres. Pero después de Le Mans sentía que podía llegar el cambio de un momento a otro", aportó.

"Después de Le Mans debo decir que hice ese acercamiento a Honda, tuve el valor de hacer una llamada a Alberto Puig y hablar de piloto a piloto, y mostrarle la gran motivación que tenía por ser competitivo", desveló sobre cómo se gestó ese fichaje por HRC.

De momento, eso sí, quiere darlo todo con la Ducati, buscar más triunfos tras lograr el primero en Mugello e irse de la mejor manera. "He sido rápido en todas las categorías, y he sido rápido con Derbi, Aprilia, Yamaha... He sabido ser rápido, tengo la capacidad de serlo, sé lo que puedo hacer pero será un reto difícil. Ahora no miro mucho al futuro, tengo mucho que hacer en Ducati todavía", auguró.

"Estamos en un momento dulce en Ducati, mejorando la moto mes a mes y ya tiene una gran base. Soy más constante ahora, llegamos a una buena pista para nosotros tras un buen test aquí hace dos semanas. Sólo hemos ganado una carrera y no sabemos qué pasará. Aquí he ganado antes, pero todo está más igualado que nunca", apremió.

Eso sí, tras ganar en el pasado Gran Premio de Italia quiere sumar algún triunfo más con Ducati. "Me trajeron la pieza que faltaba y llegó la primera victoria, un poco tarde. Una parte de mí está triste todavía, creo que podía luchar por ganar el campeonato con Ducati y no va a poder ser, aunque nunca se sabe porque queda mucho".