Rossi: "No esperaba ver a Lorenzo en el Repsol Honda"

14/06/2018 - 20:31

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha asegurado este jueves que no se esperaba ver a su excompañero Jorge Lorenzo (Ducati) en el Repsol Honda a partir del próximo Mundial 2019, en una "sorpresa" para él después de que se confirmara que Dani Pedrosa dejaba HRC.

MONTMELÓ (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

"No permitieron rumores, mantuvieron bien el secreto ambas partes. No estaba seguro de si Pedrosa continuaría o no, pero no esperaba ver a Lorenzo en el Repsol Honda, fue una sorpresa", aseguró Rossi en rueda de prensa.

Rossi y Lorenzo fueron compañeros en Yamaha en dos etapas distintas, primeros tres Mundiales de 2008 a 2010, en los primeros años del español en la categoría reina y hasta que Rossi fichó por Ducati, y después otros cuatro años entre 2013 y 2016, hasta que Lorenzo tomó el mismo camino hacia la 'Desmosedici'.

Sobre Pedrosa, confía en que no se retire y en que encuentre un buen proyecto para seguir en el Mundial. "Pedrosa es de los pilotos más fuertes del Mundial, rival desde 2006. No sé cuáles son sus opciones, pero será bueno para él y para el campeonato tener a Dani en la parrilla", se sinceró.

De cara al Gran Premio de Catalunya, espera poder repetir el triunfo de 2016. "Me gusta mucho Montmeló, en 2016 ganamos pero el año pasado fue una de las carreras más difíciles del Mundial, y no lo esperábamos. El circuito ha cambiado, en el trazado y con el nuevo asfalto, habrá menos bache y más agarre y sobre el papel será mejor para nuestro pilotaje", auguró.