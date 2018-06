Viñales: "Si estuviera en mis manos, traería a Pedrosa a Yamaha con todo"

15/06/2018 - 19:05

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que, si dependiera de él, haría "todo" lo posible para atraer a Dani Pedrosa, quien dejará el equipo Repsol Honda al término del Mundial de MotoGP y todavía no tiene claro qué hará con su futuro, hacia el nuevo equipo satélite de Yamaha para poder aprender de su experiencia en HRC.

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 (EUROPA PRESS)

"Si estuviera en mis manos, intentaría traer a Dani con todo, pero debe ser Yamaha. Me encantaría, me llevo superbien con él", aseguró Viñales a los periodistas después de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya.

"Aliado de Dani no, soy inteligente. Con Dani podemos hacer un muy buen trabajo, y mejorar mucho la moto. Tiene mucha experiencia con tantos años en Honda y nos puede beneficiar más que perjudicar", aseguró el piloto español al respecto de su compatriota.

En cuanto a cómo ve Viñales el fin de semana, admitió tener un buen 'feeling' con la moto. "El nuevo asfalto lo disfrutas mucho más tiene menos bache, con agarre, es una pista que me encantaba y era una lástima no tenerla en las mejores condiciones, y el último sector ha mejorado muchísimo, es uno de los que más me gustan", se sinceró.

"Hemos dado un paso adelante con la moto, mi problema solo era uno: que no tenía suficiente agarre como para poder batallar al principio. Parece que hemos encontrado lo que era. Ha mejorado mucho la moto con calor. Me he notado bien por la tarde, aún hay que mejorar el tren delantero pero comparado con el test tengo menos 'grip' pero vamos por el buen camino", celebró.

Luego dijo que el problema de la Yamaha está claro, centrado en las primeras vueltas en carrera, y que la solución está cerca. "Estoy trabajando de cara a carrera, tengo muchas ganas de mejorar las cinco primeras vueltas que es donde tengo problemas. Lo estamos intentando, parece que poco a poco lo vamos resolviendo", concluyó Viñales.