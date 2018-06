Pedrosa: "Cuando tenía que ir mejor, ha ido peor"

16/06/2018 - 17:00

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha señalado este sábado que "ha ido peor" en la calificación de MotoGP respecto a las cuatro sesiones de libres previas en este Gran Premio de Catalunya, y además que su undécima posición en la parrilla no es la situación ideal ni la que tenía pensada de cara a la carrera.

MONTMELÓ (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

"Cuando tenía que ir mejor, ha ido peor; no ha sido fácil en la calificación hacerlo bien. Es una pena porque es el momento más importante del fin de semana, te pone en posición de hacerlo bien en carrera", aseguró Pedrosa a los medios después de la calificación en el circuito de Montmeló.

El piloto español aseguró que ha "sufrido" en toda la sesión. "El ritmo previo ha sido muy rápido, en la calificación no pude mejorar como quería, estuvo muy apretado todo. Es una pena, porque en las tres últimas carreras no estoy yendo rápido en la calificación", lamentó.

De todos modos, Pedrosa negó estar "desanimado". "Es más un poco que es difícil entender por qué los planes cambian tanto. Intentamos encontrar respuestas a por qué no hemos podido sentir nada en la calificación respecto a la mañana. Y otros sí han podido ir rápido", aportó.

"Es un poco extraño, por algún motivo esta tarde he tenido algún problema y no he podido rendir como esperaba. Parece que estás entendiendo un poco cómo va todo, neumáticos o suspensiones, y sales a pista otra vez y nada cuadra. Es difícil de entender y saber qué hacer para ser constante", reiteró al respecto.

Eso sí, en el Gran Premio de casa para el de Castellar del Vallès, no se rinde sino que confía en remontar. "No he podido ir rápido, no es bueno porque te penaliza para la carrera, donde tendrás que ir rápido y adelantar. Habrá que concentrarse en la salida y en hacer una buena carrera", apreció.