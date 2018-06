Sergio Rodríguez, Gómez Noya y Lidia Valentín retan a 300 personas en 'Reto Bridgestone: Supera los obstáculos'

17/06/2018 - 14:42

El jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, el triatleta Javier Gómez Noya y la halterófila Lidia Valentín han ejercido este domingo de 'coaches' ante cerca de 300 participantes han podido vivir en primera persona las disciplinas que practican estos deportistas olímpicos en el evento 'Reto Bridgestone: Supera los obstáculos' en el Parque Santander de Madrid.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Bridgestone, compañía líder mundial en la fabricación de neumáticos y productos derivados del caucho y Patrocinador Olímpico Mundial, ha vuelto a contar con sus tres embajadores de la iniciativa 'Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos'.

Las instalaciones del Parque Santander de Madrid han servido de punto de encuentro para los participantes, de todas las edades y condiciones, que han realizado una peculiar prueba de obstáculos. El recorrido -diseñado por los embajadores- retó a los participantes "a superar obstáculos literalmente, como representación de los obstáculos que se pueden encontrar al perseguir sus sueños".

Antes de competir, cada participante había compartido su sueño y un mensaje de ánimo les esperaba en la meta final, con el objetivo de inspirarles y motivarles para que superen sus obstáculos diarios y ayudarles a que persigan su sueño.

Durante la jornada han puesto a prueba su fuerza física y mental para levantar 120 kilos en varias tandas, el peso que levantó la halterófila Lidia Valentín en arrancada en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. También, bajo la atenta mirada del triatleta Javier Gómez Noya, han hecho 500 metros en una bicicleta estática aumentando la resistencia y en el menor tiempo posible, pudiendo comprobar la importancia no sólo de la velocidad, sino también de la capacidad de resistencia y de recuperación. Asimismo, en la prueba liderada por el 'Chacho', han tenido que lograr encestar desde una distancia de cinco metros. Al llegar a meta todos han destruido un muro que simboliza los obstáculos que se encuentran en el camino cada día.

En la fase final del evento, cada embajador ha sido el 'coach' de un equipo de seis aficionados. Los participantes se escogieron en dos momentos: los primeros en función de valor de inspiración de sus sueños compartidos al inscribirse, y los segundos en base a sus tiempos del día. Estos 18 participantes han podido medir su fuerza, velocidad y puntería, recibiendo los consejos y ánimos de sus entrenadores.

Luis Miguel Álvarez, Director de Marketing para el Suroeste de Bridgestone Europa, ha destacado, que para Bridgestone es "un privilegio" contar, por tercer año consecutivo, con estos "grandes deportistas como embajadores". "Durante cada una de sus competiciones, disfrutamos con ellos, sufrimos con ellos. Sus historias de superación nos inspiran y, con eventos como el de hoy, queremos llevar el espíritu olímpico a toda la sociedad y trasladar que con esfuerzo y perseverancia todo el mundo puede hacer realidad sus sueños", indicó.

Por su parte, Lidia Valentín, que recientemente ha sido galardonada por la Federación Internacional de Halterofilia como mejor halterófila de 2017 y dos veces medallista olímpica, señaló que "ser constante, tener una mentalidad fuerte y un pensamiento positivo son factores imprescindibles para superar cualquier obstáculo en la vida, tanto a nivel profesional como personal".

"El deporte no es cuestión de género: hay que valorar el talento y la trayectoria independientemente del sexo. Por eso, me siento tan identificada con el proyecto 'Persigue tu Sueño, Supera los Obstáculos' y estoy muy orgullosa de poder ayudar a tanta gente a no rendirse e ir a por lo que sueña", añadió.

Para el triatleta Javier Gómez Noya, cinco veces campeón de las Series Mundiales, medalla de plata olímpica y premio Princesa de Asturias de los Deportes, "las historias de superación están en todas las personas, sólo hay que detenerse y mirar en detalle". "La clave es fijarte un objetivo claro e ir a por él, independientemente de los obstáculos que te puedas encontrar por el camino", manifestó el gallego, que está centrado en la larga distancia y la preparación del Campeonato del Mundo de Ironman, pero que no descartó estar en Tokyo 2020.

Por último, Sergio Rodríguez, actual jugador del CSKA Moscú, campeón del Mundo en 2006 y con dos medallas olímpicas, ha querido poner también el acento en su propia historia. "He tenido muchos obstáculos a lo largo de mi carrera, a veces se gana, a veces se pierde Ahora estoy disfrutando con lo que hago en mi 14ª temporada profesional, pero para lograr tus sueños, es fundamental no hacer ese viaje solo, ayudar a tus compañeros, trabajar en equipo. Así, el camino se convierte ya en la propia recompensa", concluyó.