Lorenzo "muy contento pues ganar dos carreras con Ducati parecía impensable"

Montmeló (Barcelona), 17 jun (EFE).- El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), vencedor del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, se mostró exultante por su segunda victoria consecutiva puesto que parecía que "ganar dos carreras con Ducati era impensable hace dos meses, cuando estaba en una situación muy difícil, y ahora se ha hecho posible".

"Ello demuestra que no nos tenemos que rendir y que tenemos que seguir confiando en nosotros mismos y trabajando duro, incluso en los momentos más difíciles, porque todo puede cambiar, en días, semanas", explicó Lorenzo.

No obstante, Jorge Lorenzo quiso recordar al joven piloto español Andreas Pérez, fallecido en accidente, al que quería "dedicar la victoria, pues antes con la emoción por ganar se me ha olvidado decirlo y quiero mandar un abrazo grande a su familia, que lo seguirá pasando fatal; toda la familia del motociclismo estamos tristes por lo que ha sucedido".

Lorenzo reconoció que hizo "una mala salida", por lo que "se ha complicado la carrera un poquito al principio, porque además soy un piloto que se descuelga mucho de la moto y el ir muy pegado a otros pilotos hace que la visión de lo de delante y del piloto que tengo detrás no sea perfecta", dijo.

"He demostrado que también puedo ganar sin liderar la primera vuelta y sin entrar primero en la primera curva", señaló Lorenzo.

"Hoy, en un circuito favorable para nosotros y después de haber dominado más o menos todo el fin de semana, si no hubiese seguido empujando a fondo hasta el final, Márquez me hubiese cogido y no hubiésemos conseguido la victoria", comentó el piloto de Ducati.

"Cuando parecía una situación bastante favorable para nosotros, Márquez ha estado ahí hasta el final y no creo que se hayan acabado los circuitos favorables para nosotros, Assen no va a ser de los mejores pero luego llegará Brno, también Austria, Silverstone o Malasia, y habrá circuitos buenos pero también llegaremos a Sachsenring o Phillip Island, donde tenemos una cuenta pendiente", manifestó Jorge Lorenzo, que ya es séptimo del mundial.

Sobre su moto Jorge Lorenzo comentó convencido que "la Ducati tiene cada vez más puntos fuertes, tiene una gran estabilidad frenando, bastante adherencia en condiciones de calor y siempre he sido un piloto al que se le ha dado bien levantar la moto y acelerar fuerte, también incluso comparado con los demás pilotos de Ducati".

"Hemos mejorado el paso por curva, pero quizás no tenemos esa inclinación y ese paso por curva que tiene la Honda y, probablemente, la Yamaha, todavía", explicó el vencedor en Cataluña.

Al referirse a su cambio de rendimiento con la Ducati, Jorge Lorenzo ha asegurado que son varios factores, pero "el supletorio en el depósito ha ayudado mucho para pasar de siete a quince vueltas de buena velocidad en las veinte o veinticinco que duran las carreras".

En su alocución a Jorge Lorenzo se le indicó que Marc Márquez decía verlo ya como con la Yamaha, pero sonriendo dijo "parecido, parecido, con la Yamaha no entraba así de cruzado en las frenadas y ahora lo hago incluso más que Dovizioso, por ejemplo, la cruzo mucho en las frenadas".

"Con la Yamaha era muy difícil, si la cruzabas era muy nerviosa y te podías caer pero en cambio la Ducati es muy estable y te permite hacer esas cruzadas; pero en cuanto a la posición encima de la moto, en cuanto al paso por curva, es similar, me estoy acercando a ese nivel", señaló Lorenzo.

Ahora Lorenzo ocupa la séptima plaza del campeonato igualado a 66 puntos con su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, pero él asegura que sigue manteniendo lo que dijo en Argentina "cuando estaba quizás en el peor momento" y manifestó: "Marc y yo somos los que podemos marcar las diferencias cuando nos encontramos bien en este MotoGP, y ahora se ha hecho más evidente".

"Hay pilotos buenísimos, pero quizás con diferentes estilos, porque Marc tiene un estilo completamente diferente al mío, cuando estamos bien, marcamos las diferencias y podemos conseguir victorias consecutivamente. A los demás les cuesta un poco más", recalcó.

No quiere hablar del mundial pues "son muchos puntos", pero enseguida agregó que "faltan muchas carreras y hay que ir carrera a carrera ya que, igual, en Assen volvemos a estar a 70 puntos, o recuperamos más. Nunca se sabe".