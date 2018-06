Quintana: "Llegamos con el mejor Movistar de los últimos años"

18/06/2018 - 15:22

El corredor colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) afirmó que el equipo de Eusebio Unzué es el "mejor de los últimos años" y confía en la fortaleza de sus tres líderes, Alejandro Valverde, Mikel Landa y él mismo para poder destronar al británico Chris Froome en el próximo Tour de Francia, del 7 al 29 de julio.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Este año llego en un gran momento. Es un año donde lo hemos hecho diferente a otros, con mucha mayor recuperación y mucha más tranquilidad en cuestión de que las etapas las habíamos visto con mucha anterioridad. El año pasado llegamos muy asfixiados psicológica y físicamente", manifestó en la despedida del equipo en Distrito Telefónica en Madrid antes del Tour.

Con un Quintana satisfecho con su condición física, "con mucha confianza y motivación", el 'cafetero' indicó que en las primeras etapas es "importante rodearse de gente potente, polivalente y con mucha experiencia". "Gente que le da a uno mucha tranquilidad y confianza en estos terrenos donde no son fáciles para mi", admitió.

Su relación con Mikel Landa ha sido "buena" en las primeras carreras del curso. "Hemos estado ya en diferentes carreras compartiendo y nos hemos llevado muy bien. Hemos visto momentos donde yo no he podido y he hecho las cosas para él, y viceversa. Hemos trabajado bien como equipo, como debe ser, y la relacion es buena y vamos a mantenerla así", comentó.

Por otro lado, consideró que Froome "sigue siendo el gran favorito" a la espera de que se confirme su participación por el positivo por salbutamol en la pasada Vuelta a España. "Él y su equipo son muy fuertes. Nosotros tenemos también un equipo muy fuerte y pienso que el equipo más fuerte que ha podido llegar estos últimos años al Tour. Esperemos aprovechar eso para, por lo menos, hacer una rivalidad más directa", dijo.

Sobre sus opciones de triunfo, Quintana señaló que está "para trabajar y para hacer las cosas bien" y espera que la afición se vuelque en el Tour después del Mundial de fútbol de Rusia. "Con lo que me quedo y lo que firmaría es llegar en buenas condiciones. Luego, si trabajamos bien, los resultados van a ser buenos. Tenemos que ir al día a día. Etapas que me gusten hay muchas. Hay que esperar la oportunidad siempre", subrayó.

La reciente victoria en la Vuelta a Suiza ha sido una de las "más bonitas" de su carrera, con un ataque de lejos. "Me da tranquilidad porque muestra que el trabajo se está haciendo bien. Hay que atreverse alguna de vez de esa manera para conseguir grandes logros. ¿Mi etapa favorita? No tengo un ataque planeado. No sé si se dará o no, y en qué momento se puede aprovechar", señaló.