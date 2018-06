Hortelano: "Siempre sueño en grande y no me pongo ningún tipo de barrera"

Madrid, 22 jun (EFE).- Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100 y 200 metros, declaró este viernes, tras lograr también el récord de 400 en Moratalaz, que "siempre" sueña en "grande" y no se pone ningún tipo de barrera para seguir mejorando en el futuro.

Bruno Hortelano pulverizó en Madrid el récord de 400 con un tiempo de 44.69, mejorando la marca que Cayetano Cornet obtuvo hace 29 años en Barcelona (44.96).

La victoria en la carrera del mitin de Madrid fue, sin embargo, para el dominicano Luguelín Santos, subcampeón olímpico en Londres 2012, que terminó con un registro de 44.66 y con su pujanza contribuyó en forma decisiva al derrumbe del récord español.

"Sabia que mis piernas tenían mejor marca que los 45.67 de Oordegem (Bélgica) este año y aquí he cumplido el objetivo. He hecho los deberes y paso a la preparación de los 200 para el Europeo de Berlín", dijo Hortelano, que se mostró radiante tras poseer tres récords nacionales.

"He trabajado mucho para lograrlo, aunque este éxito no es solo mío, sino de todo el equipo. Desde los Juegos de Río de Janeiro y el accidente que tuve me han ayudado a levantarme y a empujarme. He tenido un plan específico de recuperación y de entrenamiento, lo he llevado bien y por eso esto es solo el principio", confesó.

"Ahora voy a intentar seguir mejorando mi marca. Siempre sueño en grande y no me quiero poner ningún tipo de barrera", apuntó el corredor español, que admitió que tiene "mucha ilusión" por los Juegos de Tokio 2020.

"En ese campeonato represento a mi país y quiero estar en muy buen estado de forma", concluyó.