Castroviejo conquista su cuarto título nacional de contrarreloj

22/06/2018 - 21:34

El ciclista del Team Sky Jonathan Castroviejo se proclamó campeón de España de contrarreloj este viernes tras imponerse en la cita celebrada sobre 37,5 kilómetros con salida y meta en Vall d'Alba (Castellón), igualando los cuatro títulos de Luis León Sánchez e Iván Gutierrez en lo alto de un podio que compartió con los hermanos Izagirre, mientras que Alejandro Valverde (Movistar Team) fue cuarto.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Castroviejo igualó ese récord del póquer de la lucha nacional contra el crono, cumpliendo con la misión de defender el título (2013, 2015, 2017 y 2018) con grandes sensaciones además de cara al inminente Tour de Francia. El ciclista vasco batió en todos los parciales a la dura competencia que tenía en frente hasta un crono final de 47'46".

A 40 segundos entraron los Izagirre y más de un minuto después lo hizo Valverde. "El Campeonato de España siempre es una cita difícil y especial. Tenía algunas dudas, porque mi preparación ha estado centrada últimamente en la montaña de cara al Tour, pero he tenido un bien día y he podido ganar, así que esto me da un poco más de confianza de cara a lo que viene", afirmó el campeón en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo.

El escarpado recorrido en el Campeonato de España de Castellón, que contenía 37,5 km y casi 600 metros de desnivel distribuidos entre las ascensiones al Alto de les Useres y el Coll de la Basa, fue un buen test antes de la 'grande' francesa. Gorka Izagirre e Ion completaron el podio, con un gran tramo final de Gorka para pasar a Valverde y su hermano.