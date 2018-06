Husillos:"Queda mucho por decir en la pista y antes de Berlín espero mejorar"

Madrid, 22 jun (EFE).- El palentino Óscar Husillos, plusmarquista español en pista cubierta de 400 metros, declaró este viernes, tras finalizar tercero al aire libre en Moratalaz, que "queda mucho por decir en la pista" y antes del Europeo de Berlín (Alemania) de agosto espera mejorar.

Husillos se clasificó tercero en la Reunión de Madrid con un crono de 44.73, también por debajo del récord nacional anterior, pero por detrás de Bruno Hortelano, que paró el crono en 44.69.

"He estado peleando hasta el final y hasta los últimos metros me veía ganador de la prueba. He hecho una gran marca, pero creo que queda mucho por decir en la pista y espero que antes de Berlín mejoremos", comentó.

El palentino, al igual que Hortelano, también mejoró la marca que Cayetano Cornet obtuvo hace 29 años en Barcelona (44.96).

"Se podía prever que fuera el día, pero todavía, tanto él como yo, tenemos mucho margen de mejora de cara a Berlín. Se puede rebajar la marca y creo que me queda mucho por preparar y mejorar. Al final, las cosas acabarán saliendo mejor de lo esperado", concluyó.