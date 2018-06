Marc Márquez: "Intentaremos defendernos y luchar por la victoria en Assen"

28/06/2018 - 17:56

El piloto español de MotoGP y actual líder del Mundial Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este jueves sobre el Gran Premio de Holanda, que se disputa este fin de semana en Assen, que pese a que este trazado no acostumbra a dársele bien, saldrá ambicioso a "luchar por la victoria" y defenderse de los ataques de los rivales.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

"Para mí los primeros cinco o seis pilotos pueden ganar el campeonato. Los pilotos de Yamaha están ahí, Valentino (Rossi) está segundo y normalmente en esta pista la Yamaha es rápida. Las Ducati están a buen nivel, intentaremos defendernos y estar en la lucha por la victoria", señaló Márquez en rueda de prensa.

Además, el catalán confía en que su Honda esté mejor que la del año pasado en Assen. "En Montmeló tuvimos un buen fin de semana, aumentamos la ventaja en el campeonato. Desde el lunes dimos unos pasos adelante en cosas que intentaremos trabajar aquí para analizarlas y saber si son realmente pasos adelante o hay que reajustar para otros circuitos", manifestó.

Pese a que aseguró que el circuito de los Países Bajos le gusta, no está entre sus favoritos. "Aquí he disfrutado mucho, quizá no sea uno de mis mejores circuitos pero cada año he sido bastante consistente, he pilotado bien y con buen ritmo. Espero seguir en la misma progresión para estar en el podio", auguró.

"Ya estoy convencido de la moto, del equipo, de mí mismo, somos buenos en todos los circuitos y empezamos cada fin de semana luchando por la victoria, luego veremos hasta dónde llegamos. Hasta que no pones las dudas sobre el asfalto no sabes cómo irá el fin de semana, pero hemos demostrado ser rápidos en distintos circuitos, aquí esperamos ser competitivos también", aseveró al respecto.

Preguntado por los neumáticos elegidos por Michelin para Assen y el posible conflicto con el buen tiempo, se mostró tranquilo. "He comprobado la asignación de los neumáticos y creo que están bien. En el delantero tenemos todas las opciones, cuando vas al límite quieres el mejor neumático, pero hasta que no lo pruebas es complicado", manifestó.