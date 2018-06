Joan Mir: "Estoy muy contento con el rendimiento conseguido"

29/06/2018 - 18:37

El piloto español de Moto2 Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado este viernes tras firmar el segundo mejor crono después de las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda, que se disputa este fin de semana en Assen, que está "muy contento" con su rendimiento, mientras que Àlex Márquez, octavo, celebró tener una buena base para el domingo.

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

"Hemos trabajado mucho para mejorar el agarre posterior y estoy muy contento con el rendimiento que hemos conseguido. Mi principal objetivo es ser rápido para la carrera del domingo, así que mañana estaré muy centrado", aseguró Mir en declaraciones facilitadas por el equipo.

En este sentido, el actual campeón del mundo de Moto3 añadió que trabajarán este sábado de cara a intentar conseguir una buena clasificación. "Nuestro objetivo para mañana es estar en primera línea y también lucharemos por lograr la 'pole position'", aseguró el balear.

Por su parte, su compañero de equipo Àlex Márquez no pudo estar en cabeza pero sí logró tener una "buena base" para la carrera. "Hemos probado una puesta a punto que no nos ha ido del todo bien y no ha sido mi mejor viernes de la temporada; aun así, pese a mi caída en la sesión de la mañana, ha sido un día positivo", explicó.

Y es que ha logrado, junto a sus mecánico y equipo, entender qué dirección necesitan tomar de cara a la sesión de calificación de este sábado. Además, hemos conseguido una buena base para la carrera del domingo", celebró el piloto de Cervera, en plena lucha por el título de la categoría intermedia.