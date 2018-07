Fallece un ciclista tras colisionar con una furgoneta en la M-103 en Algete (Madrid)

1/07/2018 - 13:46

Un ciclista ha fallecido este domingo en el término municipal de Algete tras una colisión con una furgoneta, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El aviso a los servicios de Emergencias se ha producido esta mañana, a las 10.11 horas. Han alertado de una colisión, en el kilómetro 10 de la M-103, carretera de un carril por sentido, de un ciclista y una furgoneta.

Al llegar el SUMMA, el ciclista, que no estaba identificado, ya había fallecido y se encontraba en la cuneta. No ha habido posibilidad de reanimación. Por su parte, el conductor de la furgoneta no ha necesitado atención médica.