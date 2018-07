Márquez: "Hemos abierto la ventaja con Lorenzo"

1/07/2018 - 15:34

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que "no" esperaba una carrera "divertidísima" como la de este domingo en el Gran Premio de Holanda, en la que se ha proclamado vencedor, y ha destacado el hecho de haber "abierto la ventaja" en el Mundial con el balear Jorge Lorenzo (Ducati), que lideró durante gran parte de la prueba y finalizó séptimo.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Hemos abierto la ventaja -con Lorenzo-. Ha liderado la mayoría de vueltas, pero le hemos frenado un poquito. Ahora viene Alemania, que no va del todo rápido como en Montmeló o Mugello. Todos son rivales; parecía que las Yamaha no estaban y aquí son las más fuertes, y las Suzuki también. Lo importante es que marea alta o marea baja, estamos ahí", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, el catalán se mostró contento por haber ampliado la ventaja con el balear, séptimo en Assen, gracias en parte a que tanto Àlex Rins (Suzuki) como Maverick Viñales (Yamaha) se metieron en el podio. "Rins se ha metido en medio, que hace sumar más diferencia y quieras o no te da algo de respiro", indicó.

Además, el de Cervera reconoció que se han dado "adelantamientos bonitos y al límite", y que la clave este domingo era "ser el más listo de la clase". "Ha sido una carrera muy bonita, ha habido contactos entre todos, pero siempre con respeto, dejando espacio", manifestó.

"No la quería así -la carrera-, porque cuando vas bien en el campeonato y tienes puntos de ventaja no quieres entrar en peleas. He empezado tranquilo, para intentar coger un ritmo y entender el viento, pero he visto que eran palabras mayores; hacía hachazos a cada curva y si no atacabas no podías ganar posiciones. Ha sido una carrera divertidísima, aunque esperaba tener algo más. He esperado al final y lo he dado todo", continuó.

El tetracampeón del mundo reconoció también que no se esperaba que fuese tan bien el fin de semana. "Seré sincero; el jueves dije al equipo 'lo intentaré, y si quedo delante de las Yamaha será un gran paso'. Salí arriesgando al límite y he tenido la suerte de no tener ninguna caída en este circuito. Estoy muy contento por esta victoria", subrayó.

Por último, Márquez alabó la espectacular salida de Lorenzo, con remontada desde la décima a la segunda plaza. "No me lo esperaba para nada. He visto una moto roja por dentro y pensaba que era 'Dovi', porque salía cuarto. Lorenzo tenía muy buena frenada, muy buena aceleración, y se dedicaba a cerrar puertas. Era muy difícil adelantarle; sólo tenía yo un punto de adelantamiento en la curva rápida y en la cinco, pero me pillaron el 'truquillo' y todos cerraban", finalizó.