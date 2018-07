Rins: "Hemos creído en nosotros, sabíamos que teníamos un buen ritmo"

1/07/2018 - 15:45

El piloto español de MotoGP Àlex Rins (Suzuki) ha asegurado que la segunda plaza en el Gran Premio de Holanda, sólo por detrás de Marc Márquez (Repsol Honda), se debe en gran medida a que han "creído" en ellos mismos y han confiado en el "buen ritmo" que tenían.

"Es un podio especial. Ha sido una carrera increíble, con todos los pilotos fuertes en el grupo de delante. Antes de empezar la carrera no me encontraba nada bien, esta mañana he pasado por la clínica móvil. Hemos creído en nosotros, sabíamos que teníamos un buen ritmo. Hemos estado ahí batallando, he aprendido muchísimo, con unos hachazos increíbles con todos", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, el barcelonés afirmó que "todo el mundo ha estado con el cuchillo" entre los dientes en una carrera en la que se ha sentido cómodo. "Hemos usado el motor nuevo y el chasis de carbono. Me siento muy cómodo con el motor y con el chasis desde hace dos o tres carreras", manifestó.

Por otra parte, Rins espera que este podio suponga un punto de inflexión en su temporada. "Me cuesta un poquito siempre adaptarme al circuito, soy más de carrera. Si no haces una buena clasificación es muy difícil llegar delante. En Montmeló teníamos un buen ritmo pero salíamos decimoquintos, y las opciones eran nulas", dijo, antes de asegurar que buscará el triunfo. "Será complicado, hay mucho nivel. Vamos cogiendo experiencia, la moto funciona bien, y pronto llegará", concluyó.