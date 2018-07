Martín recuerda que ya avisó el viernes de que su objetivo era la victoria

Assen (Holanda), 1 jul (EFE).- El español Jorge Martín (Honda) recordó, tras imponerse en el Gran Premio de Holanda de Moto3 en el circuito de Assen, que ya dijo el viernes que ése era su "objetivo".

"Creo que he hecho una gran carrera pues he comenzado tirando fuerte porque quería que el grupo fuese pequeño, y lo he conseguido, así que he podido estar ahí tranquilo", comentó Martín, quien, no obstante, señaló que tuvo "un problema en el freno delantero, estaba muy blando", y que no podía adelantar "en las frenadas fuertes".

"He visto que nadie quería tirar a cuatro vueltas para el final, cuando tenía segundo a McPhee, y he visto en la tele que encima tenía unos cinco o seis metros, que son los que me han convencido para tirar y sacar esas décimas", explicó el nuevo líder del Mundial.

"Creo que es muy importante ganar, porque no me encontraba al ciento por ciento físicamente", continuó Martín, quien reconoció que no se enteró de la caída de Marco Bezzecchi.

"Cuando he acabado la carrera sí que he visto que se ha caído, es una pena, porque al final todas las caídas lo son y cuando me pasa a mí espero que nadie se alegre, pero sí es cierto que obviamente es mejor estar líder con dos puntos, o empatado, que estar por detrás a 23 puntos", aseveró Martín.

"Mi objetivo es ganar carreras, aunque sí que será importante irse al parón de verano líderes, por lo que espero que en Sachsenring (Alemania) pueda intentar repetir esto", señaló.

Sobre sus condiciones físicas tras la caída en entrenamientos, Jorge Martín explicó: "El principal problema fue que en las curvas de derechas se me quedaba el pie en el freno, no sé cuánta fuerza hacía, pero sí que perdía un poco de aceleración, lo notaba sobre todo en la curva diez, se me iban y parecía que mi moto no corría nada; ahora tengo que intentar recuperarme".