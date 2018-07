Vázquez: "Tengo ganas de volver a la Selección"

Málaga, 1 jul (EFE).- El pívot gallego y exjugador del Iberostar Tenerife Fran Vázquez aseguró este domingo, después de que la selección española de baloncesto venciera por 80-60 a la de Bielorrusia en Málaga, que tiene "ganas de volver a la Selección".

Vázquez se mostró especialmente emocionado en la sala de prensa junto al entrenador de la selección, Sergio Scariolo, a quien agradeció la confianza depositada.

"He tenido la oportunidad de volver y estoy muy contento por la forma en la que me ha tratado Sergio, he disfrutado desde el primer día hasta el último", afirmó Vázquez, quien añadió no "cierra ninguna puerta" y está "ahí para arrimar el hombro".

El pívot fue cuestionado por su futuro y, especialmente, por la posibilidad de volver a vestir la camiseta del Unicaja, aunque no queso hablar del tema y sostuvo que su futuro "está abierto".

"Se habla mucho de volver a Málaga y sería un honor, como estar en casa, pero está todo abierto y no se sabe nada; yo nunca cierro las puertas", agregó.