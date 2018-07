La UCI acepta el informe de la AMA sobre salbutamol y da luz verde a Froome

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Chris Froome podrá tomar la salida con plenas garantías en el Tour de Francia que comienza el próximo sábado en la isla de Noirmoutier tras anunciar la UCI archivar el caso del presunto positivo en la pasada Vuelta a España por salbutamol, decisión que tuvo su origen en el informe de la AMA que concluía que las muestras de Froome no constituyen un resultado adverso.

El mundo del ciclismo y en particular el Tour de Francia, se levantó el pasado domingo con la noticia publicada en "Le Monde" del veto de la organización del Tour a Froome al no haberse resuelto aún su procedimiento por el positivo en la Vuelta, pero apenas 24 horas después el ciclista británico celebra el archivo del caso que le tenía traumatizado desde la Vuelta y que le permitirá tratar de ganar su quinto maillot amarillo en París.

Han sido 9 meses de incertidumbre, larga espera, desesperación y dudas sobre un caso que exigía una respuesta que ha llegado a cinco días del inicio de la carrera más importante del mundo. que ya se estaba haciendo a la idea de que no podría contar con el defensor del título y aspirante a entrar en el selecto "club de los 5 Tours".

La UCI ha zanjado el caso con el anuncio del comunicado y tras un largo camino en el que han intervenido expertos en medio de una dura batalla en los despachos.

Según explica la UCI, y después del triunfo de Froome en el Giro, el tetracampeón del Tour y ganador de la Vuelta 2017 presentó sus informes avalados por expertos que explicaban el por qué de su resultado adverso.

Estas pruebas resultaron decisivas ante los analistas de la Agencia Mundial Antidopaje, quien basándose en "hechos específicos del caso, las muestras de Chris Froome no constituyen un resultado adverso" y que el resultado anormal fue consecuencia de un uso permitido del medicamento".

Esta opinión de la AMA es lo que ha abierto el cielo a Chris Froome, que ratifica su triunfo en la Vuelta 2017, la medalla de bronce en la contrarreloj de Bergen, el Giro de Italia y sus máximas aspiraciones en el Tour de Francia 2018.

Alegría y alivio en las filas del Sky, que acudirá al Tour sin el lastre de una posible sanción que hubiera marcado la actualidad de la carrera.

Froome no tardó en mostrar sus impresiones una vez conocido el archivo del llamado "caso salbutamol".

"Estoy muy contento de que la UCI me haya exonerado, es un momento importante para el ciclismo. Entiendo la historia de este gran deporte y siempre me he tomado mi posición de liderazgo muy en serio y siempre hago las cosas bien. Hablé en serio cuando dije que nunca deshonraría la camiseta de un ganador y que mis resultados resistirían la prueba del tiempo".

Para Froome "el fallo traza una línea, significa que todos podemos avanzar y concentrarnos en el Tour de Francia".