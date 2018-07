Rudy Fernández: "Fichar por Real Madrid ha sido la mejor decisión mi carrera"

Madrid, 3 jul (EFE).- Rudy Fernández, jugador del Real Madrid de baloncesto, mostró su "satisfacción por seguir perteneciendo al club madridista" durante el acto que escenificó su renovación hasta el año 2020 y aseguró que quiere "seguir cosechando éxitos".

"(Renovar) Supone mucha felicidad, porque ya considero al Real Madrid como mi casa. Estos años han sido increíbles. Me acuerdo cuando hubo el 'lockout' en la NBA, que el Real Madrid llamó a mis puertas, y con mi familia y amigos pude tomar la que creo que ha sido la mejor decisión de mi carrera. El proyecto que había era increíble y ha sobrepasado las expectativas que tenía", explicó.

"Conseguir catorce títulos en seis años era impensable. Pude conseguir la Copa de Europa que quería, y ya lograr dos ha sido increíble. Es increíble poder estar en el Real Madrid, poder seguir creciendo como jugador. Todavía tengo mucha energía para dar y espero seguir cosechado títulos para este gran club", señaló Rudy.

Pese a tener otras ofertas, Rudy Fernández ha visto cumplido su deseo: "Hablo por mi parte, siempre lo hemos tenido pensado el Real Madrid y yo. Siempre hemos intentado ir de la mano, poder estar muchos años aquí, porque considero que es mi casa".

"Cuando las cosas van bien y cuando tu familia está en Madrid, porque ya considero Madrid mi sitio para vivir, era muy fácil tomar esta decisión. Había equipos, pero quedan atrás cuando tu preferencia es quedarte en el club que te ha dado todo lo que te ha dado", agregó.

Asimismo, habló de lo que le ha aportado esta etapa con respecto a su paso por la NBA: "Conseguir títulos, tener una experiencia a nivel de Europa. Tuve tres años y medio en la NBA en los que aprendí muchísimo, pero tomé una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera, venir aquí y creer en el proyecto que me propusieron".

Además, afirmó que su deseo es poder retirarse como madridista: "Mi vinculación con el club ahora mismo es de dos años, que es lo que tengo en mente. Veo a Felipe Reyes con treinta y nueve, y está como un chaval, así que en ese sentido no puedes prever lo que pasará en el futuro. Haré todo lo que esté en mi mano para seguir y poder retirarme en un club que me ha dado muchísimas cosas, muchísimos títulos. Mi familia está muy contenta en Madrid".

Sobre la posibilidad de haber jugado en el Barcelona, dijo: "No me preocupo por los demás, me preocupo por el equipo en el que estoy. Tomé una de las mejores decisiones de mi carrera y gracias a Dios no me equivoqué. El Madrid me propuso un proyecto que me entró por los ojos, igual que a mi familia y a mis amigos. Ese bloque es el que hizo poder cosechar tantos títulos. La decisión que tomé fue la más acertada y estoy muy contento por ello".

En cuanto al devenir del equipo, con la salida de Luca Doncic a la NBA, comentó: "Siempre hemos intentado sobreponernos a las bajas de los grandísimos jugadores, y se ha demostrado. El equipo siempre ha estado a la altura de todos los campeonatos que hemos jugado, incluso teniendo problemas de lesiones como este año".

"Esta campaña todos hemos dado un paso adelante y se ha visto al mejor Real Madrid, al más compensado, al más familiar. El conjunto al final ha conseguido dos títulos", comentó también ante los medios acompañado por Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto.

También hizo mención a su vínculo futuro con la selección española: "Estoy muy tranquilo. El pasado era un verano en que necesitaba parar, porque llevaba trece años consecutivos sin descansar y eso el cuerpo y la mente lo nota".

"Ahora me centro en la temporada que viene. Si estoy bien físicamente y me veo capaz de ayudar, y ellos ven que puedo estar con ellos, por supuesto mi intención es poder estar en el Mundial. Depende de como vaya la temporada, si me veo o no bien.