Pedro Delgado: "Froome es favorito, pero este puede ser el año del cambio"

6/07/2018 - 13:56

"El 'Perico' ganador en 1988 disputaría este Tour con la mayor ilusión"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El exciclista español Pedro Delgado ha asegurado que el principal favorito para ganar el Tour de Francia, que arranca este sábado desde la isla de Noirmoutier y terminará en París el 29 de julio, es el británico y cuádruple campeón Chris Froome (Sky), si bien cree que este 2018 puede ser "el año del cambio" y que suba otro ciclista al primer cajón del podio.

En una entrevista a Europa Press, señaló que Froome es cada vez mayor y que los años "empiezan a pasar factura". "En cambio a otros como Romain Bardet o Nairo Quintana esos años empiezan a empujar para mejor. Froome es favorito pero sus rivales están más cerca y llegará un año en que le sobrepasarán. Y creo que este puede ser el año del cambio", auguró.

'Perico', que seguirá de nuevo la ronda gala como comentarista en TVE, prevé un Tour 2018 "un poco más abierto", si bien se enroca en que el gran favorito es Froome, ganador en las tres últimas ediciones. "Hay un patrón que dice que quien gana el Tour más de una vez es favorito, y ese es Chris Froome y el equipo Sky, es lo mejor que hay a nivel mundial", argumentó.

No cree que, tras haber ganado este año el Giro de Italia, querer optar al doblete le vaya a perjudicar. "No le va a afectar el doblete Giro-Tour porque trabaja muy bien, ha descansado y está fuerte, y con la moral alta. Además este año el Tour se ha retrasado una semana, que tiene de más para recuperar", señaló al respecto.

En cuanto a que Froome haya estado en el foco mediático por un posible caso de dopaje por salbutamol --detectado en la última Vuelta a España-- negado por la UCI justo antes del Tour, Delgado opinó que estos casos se tendrían que solucionar "antes". "El mundo del ciclismo, que vive tantas veces bajo sospecha, se tendría que agilizar", opinó.

"Lo que más me ha molestado es que se ha hablado demasiado, que el salbutamol se juzgue como si fuese una hormona del crecimiento o EPO. Me ha gustado la decisión de la UCI, de cordura en este mundo de querer señalar al culpable. Es una buena decisión para el ciclismo, para Froome, e igual no para los rivales", sentenció.

Sobre el recorrido de este Tour, cree que la 12ª etapa con final en Alpe d'Huez, donde él confirmó su triunfo en 1988, será "durísima" y clave, con La Madeleine y La Croix de Fer de por medio. "Habrá una etapa en los Pirineos de 65 kilómetros que será subir y bajar y una lucha a cara de perro. Pero me quedo con Alpe d'Huez, donde se triunfa siempre", bromeó sobre su victoria en el Tour de Francia.

Y sobre aquel 'Perico' que por fin pudo inscribir su nombre en el palmarés del Tour de Francia, aseguró que hoy día podría competir con los 'gallos' actuales del pelotón. "El 'Perico' ganador en 1988 estaría disputando seguramente el Tour actual y con la mayor ilusión del mundo", apuntó.

"Ahora mismo, que las etapas de montaña son mucho más exigentes que en mi época, a lo mejor tendría más opciones de ganar. Eso sí, estaría ahora mucho más delgado que entonces, porque hoy día se trabaja en bajar mucho de peso", evidenció sobre las diferencias del ciclismo profesional de su época y el del presente.

"En el ciclismo de hoy día no hay opción de recuperar tiempos. Me da pena que el ciclismo tan exquisitamente estudiado de hoy día provoque que haya pocas sorpresas, por parte de los equipos y de un recorrido poco épico", se sinceró sobre en qué ha ido, a su juicio, a peor el ciclismo.

Pedro Delgado, embajador de la firma Le Coq Sportif, estuvo en Barcelona para presentar la colección 'Alpe d'Huez' con la que la marca gala quiere homenajear su victoria hace tres décadas.

"Le Coq Sportif, tras una ausencia, volvía con el ciclismo a patrocinar el maillot amarillo del Tour y resulta que el último ganador del Tour con Le Coq fui yo en el '88. Con el mismo tejido y calidades", bromeó al respecto mostrando el maillot con el que hace 30 años llegó a la cima del ciclismo y de su carrera.