Landa: "Comparto galones con Quintana y Valverde y aprovecharé la oportunidad"

6/07/2018 - 14:44

El ciclista español Mikel Landa (Movistar) ha asegurado este viernes que compartirá protagonismo con sus compañeros de equipo, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, en el Tour de Francia, que se disputa del 7 al 29 de julio, y que "aprovechará" la oportunidad que tenga de poder hacer su carrera.

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

"Compartiré los galones con Nairo y con Alejandro. Es normal que Nairo, por palmarés y experiencia, tenga un poco más esa confianza, y Alejandro igual. Estaré y aprenderé con ellos y aprovecharé la oportunidad", aseguró este viernes en rueda de prensa.

A falta de un día para el inicio de la ronda gala, en la costa de Vendée, Landa aseguró estar "muy bien" y preparado para dar guerra. "Quizá estoy mejor que los dos últimos años que venía de correr el Giro, esta vez ha sido una preparación diferente, más progresiva. Vengo más preparado para el Tour, que es el objetivo", comentó.

"Mi diferencia respecto a otros años quizá sea la madurez, tengo las cosas más claras y sobretodo la oportunidad que tengo para poder hacer mi carrera", aseguró tras estar previamente subordinado al trabajo para su entonces líder, Chris Froome.

"Ayudando a Froome he aprendido cómo gestionan los esfuerzos, el Sky y Froome miden muy bien las cosas, es lo que más me ha gustado de su forma de correr", comentó sobre su pasado en el equipo británico, donde no era uno de los líderes en el Tour, pese a su cuarta posición final, sino un gregario de lujo.

Cree, además, que el Movistar tiene poco que envidiar al Sky. "Habrá que verlo, pero de primeras estamos a la par. Tenemos un equipo muy completo con corredores muy buenos y no creo que tengamos mucho que envidiar", recalcó.