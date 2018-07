Gaviria, cuando no hay palabras para describir la felicidad de amarillo

Fontenay Le Comte (Francia), 7 jul (EFE).- Al colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), a pesar de estar muy acostumbrado a los laureles de la victoria, en Fontenay Le Comte le faltaban las palabras para describir sus sentimientos tanto por haber ganado la etapa como por ser el primer líder del 105 Tour de Francia.

"No puedo definir lo que siento porque es un sentimiento que no se puede describir con palabras", explicada el colombiano vestido de amarillo y abrazando el tradicional león de peluche que recibe el líder de la carrera gala cada día.

A Gaviria (La Ceja, Antioquia, 1994) le costaba encontrar la manera de definir adecuadamente los sentimientos que le asaltaban tras lograr el doble resultado del triunfo parcial del maillot amarillo con el que cumple "el sueño de casi todos los ciclistas".

No obstante terminaba reconociendo que "no hay mejor manera de empezar el Tour" con un triunfo que "no es solo mérito mío sino de todo el equipo".

A la carrera francesa llegaba con siete victorias bajo el brazo, con una etapa en la Vuelta a San Juan argentina en enero y otras tres en febrero en la Colombia Oro y Paz, para sumar las tres siguientes en mayo en la Amgen California, pero en su última prueba antes del Tour se vio superado en Suiza en una ocasión por Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) y en otra por Peter Sagan (Bora Hansgrohe).

"Un sprint siempre es difícil y nunca sabes si estás bien o no. Es algo increíble, hemos trabajado muy fuerte con el equipo y hemos terminado recogiendo los frutos", subrayaba.

Sobre el trabajo de su equipo apuntaba que habían trabajo desde el comienzo de la etapa y en la parte final que "sabíamos que era muy complicada con rotondas a derecha e izquierda he rodado delante porque podía haber caídas y enredones y así hemos evitado los riesgos".

Ahora su gran objetivo es ir "día a día" sin plantearse todavía el intentar pelear por el maillot verde que también quiere uno de sus grandes rivales, el eslovaco tricampeón del mundo Peter Sagan, y al que considera "el favorito" después de haberlo ganado en cinco ocasiones.

"Impresiona como hace las cosas en los sprints intermedios, por eso iré día a día y disfrutaré de cada momento", insistía.

A pesar de todo dejó entrever que en función de como se desarrollen los acontecimientos podría involucrarse en la lucha por el maillot verde aunque "París todavía está lejos".

Su condición de debutante en el Tour no le impedía ser considerado uno de los principales favoritos al triunfo en esta primera etapa y finalmente con un gran trabajo de su equipo en los kilómetros finales lo pudo conseguir.

"El equipo ha tenido las fuerzas suficientes en los dos últimos kilómetros para marcar la diferencia con el resto", ha explicado.

Para Gaviria ahora se trata de "disfrutar cada kilómetro a la espera del sprint" en la próxima etapa, la segunda, que ofrece una nueva oportunidad a los velocistas para lucirse en lo que se prevé será una nueva llegada masiva.

Con su triunfo, el de La Teja se ha convertido en el primer ciclista en triunfar en su debut en la Grande Boucle desde que lo hizo el suizo Fabian Cancellara con su triunfo en el prólogo de Lieja en 2004.

Además es el segundo ciclista colombiano de la historia en vestir el maillot amarillo, después de que lo hiciera Víctor Hugo Peña en 2003 y suma la decimoséptima victoria parcial para los cafeteros en esta carrera.

Sobre Víctor Hugo Peña y su histórico liderato recordaba que ha hablado con él en alguna ocasión y se ha felicitado porque "después de muchos años de nuevo un ciclista colombiano tiene el maillot amarillo".