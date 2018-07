Márquez contento con la victoria, pero "cada año hay más presión"

Sachsenring (Alemania), 15 jul (EFE).- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió su quinta victoria de la temporada y la novena consecutiva en Alemania, motivo más que suficiente para que estuviese contento, pero lo cierto es que aseguró que "cada año hay más presión, pero esto no gusta, porque es una presión extra, aunque también tenemos la experiencia para administrarla bien".

Márquez aseguró que se sintió "cómodo" para agregar que "eso fue lo mejor", aunque enseguida aclaró que lo pasó mal en la salida "porque me esperaba que pasara Lorenzo, pero no Petrucci y ahí me he descolocado un poco, pero he podido reaccionar".

A la hora de adelantar a Jorge Lorenzo el piloto de Repsol Honda espero a llegar a la curva de entrada a meta pues según hay otros puntos "más fáciles, pero Lorenzo y la Ducati son muy difíciles de adelantar y o lo hacía allí o no tenía más sitio".

"A final de recta llegaba lejos de él, porque la Ducati corre muchísimo, y en el tobogán no me encontraba a gusto y si cometes un error en la curva ocho te vas a la grava, mientras que un error en la curva de meta tenía solución frenando la moto", comentó Márquez.

El líder del equipo Repsol Honda ensalzó el trabajo del piloto probador, el alemán Stefan Bradl, pues sólo hay que ver dónde están el resto de marcas y "esto no es fácil, aunque sí que hubo una parte de la temporada en la que Honda parecía imbatible y de golpe ahora las Yamaha y las Ducati van rápido en todos los circuitos y de todas las maneras".

"Tenemos que seguir trabajando y Honda ha dado un gran paso teniendo un probador como Bradl, con un equipo de pruebas como el que se merece la fábrica", incidió Marc Márquez.

"Sin mi equipo y sin mi moto no ganaría pues todo es un compromiso y quizá me dan otra moto y puedo ganar igual, mejor o peor, pero sé que con lo que tenemos se puede ganar buscando el ciento por ciento", recalcó Márquez, quien dijo también que "para mi estilo de pilotaje se adapta bien pero tenemos que seguir trabajando y esto no es un trabajo individual sino de equipo".

"Cuando haya otras Honda delante estaré más tranquilo, pero seguimos sumando victorias, que es lo más importante", aseveró.

Marc Márquez cuenta ahora con 46 puntos de ventaja, precisamente los dígitos del dorsal de su acérrimo rival Valentino Rossi, por lo que afirma entre sonrisas que "tiene guasa, pero poca guasa porque quedan diez carreras, lo que es mucho, la mitad".

"Habrá que salir a Brno con el contador a cero y no pienso en la distancia que llevo, pues si la cosa se pone complicada, como en Montmeló, pienso en hacer segundo, ya que he tenido caídas y hay que trabajar en la regularidad, pero gestión nada. Corazón y 'palante' y, de vez en cuando, cabeza", afirmó a su más puro estilo Marc Márquez.