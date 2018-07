Tres estadounidenses comparten el liderato y Tiger Woods despierta la emoción

Carnoustie (Escocia) 21 jul (EFE).- Los golfistas estadounidenses Jordan Spieth y Xander Schauffele y Kevin Kisner empatan en primera posición al final de la tercera jornada del Abierto Británico de Golf, que se disputa esta semana en Carnoustie, en la costa oriental escocesa, donde Tiger Woods ha regresado por la puerta grande.

Schaueffele, ejemplo de una nueva generación de golfistas, de padre alsaciano y madre japonesa y criado entre Hawaii y San Diego, ha consolidado su progresión sigilosa y constante de las dos primeras jornadas para codearse con Spieth, ganador de tres grandes, y Kisner.

"El final del año pasado aumentó mis expectativas. Creo que lo he llevado bastante bien", dijo este sábado satisfecho el joven golfista californiano, que terminó la temporada de 2017 con una victoria en la final del PGA Tour.

Spieth, ganador de la edición de 2017 en Royal Birkdale, se ha anotado una ronda de seis bajo par para terminar con -9, empatado con Schauffele y Kisner, líder de las dos primeras jornadas.

"Siento que ya no tengo que demostrar nada a nadie. Estoy jugando golf para mí mismo con la mente clara", afirmó Spieth, que sueña con emular las dos victorias consecutivas de su compatriota Tiger Woods en 2005 y 2006.

El trío de estadounidenses está cuatro golpes por delante de Woods (-5), el ganador de tres Open Británicos y 14 grandes, que, después de tres años de ausencia, como consecuencia de una grave lesión de espalda, ha regresado a Carnoustie por la puerta grande.

"Hacía algunos años que no me sentía así. No he pegado realmente un mal golpe hasta el último hoyo", comentó animado Woods. A sus 42 años, todavía vislumbra la posibilidad de conquistar su cuarto Abierto Británico, después de anotarse seis birdies y terminar empatado en el sexto puesto.

Le acompañan sus compatriotas Webb Simpson (-5), Matt Kuchar (-5) y Zach Johnson (-5), ganador del Open de 2015, el sueco Alex Noren (-5), el norirlandés Rory McIlroy (-5), ganador en 2014, y el inglés Tommy Fleetwood (-5).

Por delante de ellos están los estadounidenses Kevin Chappell (-7) y el italiano Francesco Molinari (-6).

"Era el día para ser agresivo. Estoy muy contento de dónde estoy de cara a mañana", dijo a Efe Molinari, que acumula un palmarés de dos victorias y dos segundos puestos en los últimos cuatro torneos que ha disputado en Europa y Estados Unidos.

El italiano sosegado y tranquilo, de 35 años, tiene de su parte la experiencia de una decena de Open, en el que su mejor resultado fue un noveno puesto en 2013, y un proceso de "autoconocimiento y empujar los límites" que le ha llevado a los primeros puestos del ránking mundial.

Por su parte, Rafael Cabrera Bello (+7), el único español que queda compitiendo en Carnoustie, después de la eliminación de Sergio García y Jon Rahm al final de la segunda jornada, ha acabado empatado en el último puesto con el estadounidense Beau Hossler.

"No va a ser un gran torneo, juegue como juegue. Ahora queda recuperar la línea adecuada en el último día", dijo Cabrera Bello de cara a la última jornada de la 147 edición del Abierto Británico que se anuncia mojada y emocionante.