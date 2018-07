Ramón Cid: "Podemos llegar a las diez medallas"

Torrejón de Ardoz (Madrid), 24 jul (EFE).- Ramón Cid, director Técnico de la Federación Española de Atletismo, aseguró que el equipo español que competirá del 6 al 12 de agosto en los Europeos de Berlín puede "llegar a las diez medallas", superando las ocho de la edición anterior, Amsterdam 2016.

Durante la presentación del equipo, ante la réplica de la Puerta de Brandenburgo berlinesa erigida en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, Cid destacó que se trata de un equipo "muy equilibrado, con gente en todos los sectores".

Explicó que el atletismo europeo es "cosmopolita" y que "el atletismo español, "es muy europeo, fruto de un planteamiento estratégico".

En cuanto a las expectativas, Cid se mostró optimista: "El ránking europeo te marca mucho las opciones. Venimos de 8 medallas en Amsterdam. El objetivo es competir y, como consecuencia, ganar medallas. Creo que tenemos quince opciones, pero no todas cristalizan. Aun así creo que podemos superar el bagaje de las últimas ediciones, llegar a las diez medallas. Y como equipo, el objetivo es quedar quintos".

El presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, aseguró que este es "el momento del atletismo español" para la selección española más numerosa de la historia (96 atletas).

"Es el momento del atletismo español, de una generación nueva que atrae a los aficionados, tanto en las gradas como en la televisión. Estamos ante un momento clave, pero el equipo ha demostrado que compite con el corazón, por encima del talento y los recursos, irreverente ante los límites", afirmó Chapado.

Para el presidente, los Europeos de Berlín son "la competición más importante para España en muchos años" y señaló que "la mayoría de los atletas españoles que estarán en los Juegos de Tokio 2020 ya están en este equipo".

Ruth Beitia, campeona de Europa de altura en las tres últimas ediciones, celebró regresar al equipo, ahora como jefa de expedición. "Si me dicen en octubre que iba a volver a la selección no me lo creo", bromeó.

"Espero traerme mi cuarta medalla consecutiva, esta vez ayudando a transmitir los valores y la experiencia que he acumulado en estos años. Ganar es volver con la satisfacción de haber competido al máximo y de haber representado a nuestro país", añadió.