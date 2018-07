Roglic:"Lo intenté varias veces y me fui en el descenso"

Laruns (Francia), 27 jul (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Lotto Jumbo) vivió su triunfo en la meta de Laruns como "un momento de felicidad, una locura", después de haber sido el más combativo entre los hombres de la general, con múltiples ataques que dieron su fruto en el último descenso del Aubisque.

"¿Qué puedo decir? Estoy muy feliz. Es una locura. Una sensación realmente agradable. Obviamente me encontré muy bien. Lo intenté muchas veces y finalmente me fui en el descenso. Todo salió perfecto y estoy muy contento con la victoria".

Acusado por el holandés Tom Dumoulin de haberse aprovechado de seguir la estela de una moto en el descenso, el esloveno ofreció su versión.

""Yo no he seguido su estela y no he sacado ninguna ventaja", zanjó.

Roglic explicó que cuando lanzó el ataque no lo hizo pensando en el podio, sino en la victoria de etapa.

"Estaba muy cansado porque la etapa ha sido muy difícil.sabía que la menor diferencia que obtuviera bajando sería decisiva. Cuando la logré apreté fuerte los pedales y lo di todo. Mereció la pena", explicó.

Roglic, de 28 años, afrontará la crono de este sábado desde la tercera plaza de la general, a 2.24 minutos del británico Geraint Thomas y a y a 19 segundos de la segunda plaza que ocupa el holandés Tom Dumoulin.

"La contrarreloj es la misma para todos, siempre comenzamos desde cero. Mañana es un nuevo día y un nuevo enfoque, y seguro que daré mi mejor esfuerzo. Será una prueba muy dura, pero no voy a correr contra Dumoulin y Froome, me voy a ocupar de mí mismo".