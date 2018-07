Geraint Thomas: "Asimilar que he ganado el Tour me llevará tiempo"

Espelette (Francia), 28 jul (EFE).- El británico Geraint Thomas (Sky), dijo sentirse en una nube tras convertirse en virtual ganador del Tour de Francia, un éxito que ha desatado "la locura" en su entorno familiar y en Gales, algo "que llevará un tiempo para asumirlo".

"Es increíble estar aquí sentado con el maillot amarillo, junto a Chris Froome, él me ha ayudado mucho, somos amigos, es el mejor corredor que nunca hemos tenido. Esto es algo que no lo puedo creer, necesito tiempo para asumir esto. Mi mujer está aquí, aún siento más emoción"

Para Thomas la clave del Tour estuvo en la fortaleza del Sky.

"Hemos sido fuertes individualmente y como equipo. Tenemos grandes corredores, y aunque siempre hay críticas nosotros trabajamos para ser los mejores, tenemos un estilo, una manera de correr y tenemos buena cabeza y buenas piernas".

El ciclista de Cardiff superó dudas sobre él mismo,pero tenía claro que debía vivir al día y vigilar a Dumoulin.

"Iba día a día y algunos no creían en mi. Yo hacía mi trabajo y me tenía que dedicar a seguir a Dumoulin, como una mierda pegada en un zapato. Me tomaré una cerveza y una hamburguesa para celebrar este triunfo, pero eso en París"

Thomas destacó al holandés como principal rival y recordó los apuros que le provocaron otros corredores, como el español Mikel Landa o el francés Romain Bardet.

."Dumoulin corre bien, de manera calculada, sabe leer la carrera y su comportamiento siempre es controlado. Landa y Bardet nos presionaron en la montaña y pasamos apuros, pero seguimos juntos en el equipo, haciendo nuestro trabajo para ganar el Tour de Francia"

A pesar de los apuros, Thomas tampoco vio peligrar el maillot amarillo.

"En Alpes sufrí, en Alpe D'Huez, pero estuve tranquilo y apoyado por el equipo, lo que me dio confianza. También pasé apuros los dos últimos días en Pirineos, fueron muy difíciles de controlar. Los rivales vieron que Frooeme sufría y atacaban...Yo tenía que proteger a Froome y luchar por el maillot"

Por contra, el momento más emocionante también estuvo en la cima del Alpe D'Huez, donde se impuso vestido de amarillo.

."La primera victoria en Alpe Duez no la esperaba. Quise seguir a los rivales, pegarme a su rueda, pero no sabia que iba a ganar. Fue el momento más increíble".

Thomas recordó el resbalón que tuvo en la crono, que a punto estuvo de costarle una caída.

"Traté de ir suave. Portal me dijo que tuviera cuidado, que no arriesgara. Traté de no pensar mucho, unas veces me he caído, pero no pienso en eso, me concentro en lo que tengo que hacer"

El virtual ganar del Tour nunca pensó que ganaría la carrera más importante del mundo cuando debutó en la "grande boucle" con 21 años.

"Nunca pensé que ganaría el Tour. Aquel año sufrí mucho, pero aprendí mucho también para el futuro".

Su éxito ya tiene una enorme repercusión en Gales, donde se ha convertido ya en el deportista más popular.

"Es increíble lo que está pasando. Hemos puesto a Cardiff en el mapa del mundo y allí hay un gran fervor. No creo que esto me cambie, trataré de ser quien soy, no quiero cambiar. Todo es una locura en casa, en mi país. Quiero ir a Gales para celebrar este triunfo".

Preguntado por los problemas en los que se ha visto el Sky en los últimos tiempos, como el caso de Froome con el salbutamol, Thomas se desmarcó con habilidad.

"Yo estaba en mi mundo, concentrado en mi trabajo. Me concentré en California. Oí las historia pero me concentro en mi mismo. No leo las webs de ciclismo, ni los periódicos".