Ramón Forcada no sabe cuándo dejará de estar con Maverick Viñales

Brno (República Checa), 4 ago (EFE).- El técnico español Ramón Forcada, jefe de mecánicos del equipo de Maverick Viñales, tras conocer por parte de Yamaha que no continuará con su piloto la próxima temporada, señaló no saber cuándo dejará de estar con el gerundense.

Forcada, en unas declaraciones en Movistar televisión, comenta que trabajará para "dar a Maverick la mejor moto hasta la última carrera con él, que no sé cual será, tal como van las cosas lo mismo es ésta".

Con esa dureza se manifestó, dolido, Ramón Forcada, asegurando: "No ha habido ningún problema, pero claro ¿qué es la normalidad? ¿cuál es el criterio? Para nosotros, para todos los mecánicos, el equipo ha funcionado como siempre. Yo llevo aquí once años y no hemos cambiado nada, pero cada piloto tiene sus necesidades, sus deseos".

El técnico español explicó en sus declaraciones que se enteró de la noticia porque se lo comunicó Yamaha "hace días", si bien agregó que "por parte del piloto no ha habido ni una sola palabra".

Forcada afirmó no saber que era lo que había fallado con el piloto, pues habría que preguntárselo a él ya que "por parte del piloto no ha habido ni una palabra, ni una queja, ni un mal gesto". "Como no se lo preguntes a él", sentenció el técnico.

En cualquier caso, todo apunta a que Ramón Forcada, y también Javier Ullate, que no continuará al lado de Maverick Viñales, después de muchos años como técnico con pilotos de la talla de Alex Crivillé o Jorge Lorenzo, podrían recalar en el equipo satélite de Yamaha, si bien reconoció no saber "cuáles serán las condiciones, el tipo de moto o el contrato, ya que es un equipo nuevo".

El puesto de Ramón Forcada junto a Maverick Viñales lo ocupará Esteban García, quien ya estuvo junto al piloto cuando se proclamó campeón del mundo de Moto3 en 2013.