Kornfeil ejerce de anfitrión, error de cálculo y de estrategia de la mayoría

Brno (República Checa), 4 ago (EFE).- El checo Jakub Kornfeil (KTM) ejerció de anfitrión para ser el más rápido en la sesión oficial de entrenamientos del Gran Premio de la República Checa de Moto3 en el circuito de Brno, en el que la gran mayoría de pilotos se equivocaron de cálculos y estrategia y no pudieron disputar la última vuelta rápida.

Apenas diez pilotos, tras cambiar de neumático trasero en sus talleres, salieron con el tiempo necesario para completar una vuelta e iniciar el giro lanzado, mientras que el resto, entre atónitos e incrédulos, vieron como se les mostraba bandera de cuadros sin posibilidad de luchar por una vuelta rápida para la formación de salida de la carrera de Moto3.

Un garrafal fallo tanto de sus equipos como de los pilotos, que no calcularon bien los más de dos minutos que se tarda en completar una vuelta al trazado checo en la categoría y cuando llegaron a la línea de meta para iniciar su vuelta rápida se encontraron con la bandera de cuadros ondeando.

Entre los diez pilotos que si estuvieron acertados, obviamente muchos de ellos acabaron en cabeza de la clasificación, pero no así el italiano Fabio di Giannantonio (Honda) ni el español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), que de ocupar la primera y segunda plaza pasaron a la quinta y sexta, respectivamente.

El "mosqueo" de Fabio di Giannantonio fue total, pero la mala planificación general le hizo pagar el error al igual que a otros muchos pilotos de la categoría.

El checo Jakub Kornfeil estuvo entre los que si acertaron y si bien se peleó metro a metro con el británico John McPhee por la mejor posición de la formación de salida le acabó superando en algo más de cuatro décimas de segundo para convertirse en el primer checo en ser primero en la más pequeña de las categorías desde que en 2007 lo fuese su compatriota Lukas Pesek en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Misano Adriático.

Por detrás de Kornfeil, acertó en su estrategia John McPhee, como también Marcos Ramírez (KTM) o el alemán Phillip Oettl (KTM), que acabaron tras el piloto checo, como también el español Alonso López (Estrella Galicia 0'0 Honda) que entró séptimo en la línea de meta, pero un fallo de pilotaje en la curva catorce que le hizo salirse del trazado, le "condenó" a la vigésimo quinta plaza tras la correspondiente sanción.

Ausente el líder del mundial, el español Jorge Martín, quien fue operado con éxito en Barcelona de su lesión en el brazo izquierdo, el italiano Marco Bezzecchi (KTM) no supo o no pudo aprovechar su oportunidad para colocarse entre los aspirantes a la victoria en Brno y aunque arregló en gran medida su actuación de los libres (vigésimo tercero), la decimocuarta posición le obligará a realizar una buena salida para no perder el contacto inicial con el grupo de cabeza.

En ese pelotón principal también debiera estar en la carrera de mañana el español Jaume Masiá, que acabó undécimo la sesión oficial de pruebas, con Alberto Arenas (KTM), otro de los pilotos que acertó con su estrategia, aunque se fue por los suelos casi al final de su vuelta rápida, decimoquinto, y Vicente Pérez en la vigésimo cuarta posición, justo por delante de Alonso López.

Juan Antonio Lladós