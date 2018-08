Peleteiro: "Lo importante era lograr la Q mayúscula y estar en la final"

Berlín, 8 ago (EFE).- La triplista gallega Ana Peleteiro se mostró hoy satisfecha con su salto de 14,27 metros que le dio el pase a la final en los Europeos de Atletismo en Berlín y dijo, al ser interrogada acerca de si no hubieran podido ser unos centímetros más, que lo importante era lograr la Q mayúscula y clasificarse.

"Estoy muy satisfecha. Lo importante era lograr la Q mayúscula y clasificarse y se ha cumplido el objetivo", dijo a un grupo de periodistas.

Peleteiro dijo que antes de la clasificación ella misma había estado sorprendida de lo relajada que estaba. "Estaba tan relajada que me pregunté si no me estaba pasando algo", señaló.

De cara a la final, Peleteiro dijo que será una competición muy abierta en la que todas las atletas clasificadas tienen su oportunidad.

"En la final todas tienen posibilidades, desde la última hasta la primera clasificada", dijo al ser interrogada acerca de cual de las competidoras veía como su principal rival.

Interrogada acerca de si no la había inquietado el salto de 14,49 de la griega Paraskevi Paprhistu, Peleteiro le restó importancia y recordó que su mejor salto de la temporada había sido de 14,55.

"Yo no vengo a la ronda de clasificación a darlo todo, hay que hacer las cosas bien pero hay que guardarse algo", dijo.

Durante la competición, hubo un momento de interrupción relativamente largo, justo antes del salto de Peleteiro, debido a un problema con el sistema de medición lo que sin embargo la atleta española no cree que haya afectado su concentración.

"Me puse en la sombra y estuve tranquila", dijo.